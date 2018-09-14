Порошенко зустрівся з Волкером

Президент України Петро Порошенко провів зустріч зі спеціальним представником Державного департаменту США щодо України Куртом Волкером ввечері у четвер, 13 вересня. Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі. Під час зустрічі було наголошено на важливості продовження санкційної політики проти Росії до повної деокупації української території, повідомляє прес-служба Порошенка.

Крім того, на зустрічі також обговорювалось питання енергетичної безпеки, зокрема в контексті "Північного потоку-2".

Як повідомлялось, американський дипломат сумнівається у реалістичності досягнення помітного прогресу на переговорах щодо врегулювання на сході України найближчими місяцями. Волкер припускає, що Москва зайняла вичікувальну позицію. "Думаю, що росіяни, вочевидь, вирішили наразі не докладати жодних зусиль задля миру, а радше вичікувати результатів виборів в Україні (які відбудуться 31 березня 2019 року - Ред.)", - наголосив Волкер у розмові з DW напередодні візиту до України.

Волкер також вважає нелегітимними осінні вибори на Донбасі, оголошені проросійськими сепаратистами з самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він пояснив, що йдеться про окуповані території, де відсутні базисні умови безпеки. "Якщо йти за логікою Мінських угод та логікою повернення цієї території під контроль України, то ці утворення мають зникнути. Тож проведення виборів - нелегітимне не лише з огляду на безпекову ситуацію, але також і тому, що це утворення, які не мають існувати. Коли там буде гарантована безпека, тоді й мають проводитися вибори мерів, обласних адміністрацій тощо", - заявив Волкер.