 Порошенко звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки Семочка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.04.2019

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Новини

Порошенко звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки Семочка

Заступника керівника Служби зовнішньої розвідки України Сергія Семочка, якого підозрювали у державній зраді, звільнено, повідомив президент України Петро Порошенко.

СБУ

Першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка звільнено з посади. Про це в неділю, 14 квітня, повідомив президент України Петро Порошенко в Києві під час спілкування з журналістами на НСК "Олімпійський", де Порошенко чекав для проведення дебатів свого опонента Володимира Зеленського. За словами Порошенка, Семочка звільнено 12 квітня.

Згодом про звільнення Семочка Порошенко повідомив і на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Нагадаємо, 16 жовтня 2018 року Служба безпеки України (СБУ) відкрила кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу "Державна зрада" стосовно колишнього співробітника СБУ Сергія Семочка, який обіймав на той час посаду заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

Слідство взяло до уваги інформацію про те, що родичі Семочка мають, крім українського, ще й російське громадянство. Вперше про це згадувалося в програмі антикорупційних розслідувань "Наші гроші з Денисом Бігусом".

У сюжеті розповідалося, що сім'я Семочка має будинки під Києвом вартістю в мільйони доларів, а його найближчі родичі мають, окрім українського, ще й російське громадянство. Останнє згодом підтвердила контррозвідка СБУ.

Раніше своє кримінальне провадження щодо Семочка відкрило і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ). Детективи НАБУ розслідують справу про незаконне збагачення Семочка. Сам Семочко заперечував звинувачення в незаконному збагаченні й факт отримання російського громадянства своїми родичами.

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