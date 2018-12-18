Порошенко звільнив Богомолець

Ольгу Богомолець звільнено з посади позаштатного радника президента України.
Президент України Петро Порошенко звільнив Ольгу Богомолець з посади позаштатного радника президента. "Звільнити Богомолець Ольгу Володимирівну з посади радника президента України (поза штатом)", - йдеться в указі глави української держави від 19 грудня, опублікованому на президентському сайті. Звернемо увагу, що в указі президент припустився помилки - по батькові Богомолець - Вадимівна.
Богомолець є депутаткою Верховної Ради, членом фракції "Блок Петра Порошенка", головою комітету з питань охорони здоров'я. Відома критикою рішень та ініціатив в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. У лютому 2018 року Богомолець ініціювала розслідування комісії з числа депутатів парламенту і членів Кабінету Міністрів про причини страйку студентів і викладачів Національного медичного університету імені Олександра Богомольця.
На початку грудня Богомолець заявила про наміри балотуватися в президенти України на виборах у 2019 році.
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