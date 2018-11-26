Порошенко закликав НАТО спрямувати кораблі в Азовське море

Президент України Петро Порошенко закликав країни Північноатлантичного альянсу спрямувати військові кораблі в Азовське море, після того, як РФ захопила у Керченській протоці три українські військові кораблі. "Німеччина - один з наших найближчих союзників, і ми сподіваємося, що держави НАТО готові надіслати кораблі до Азовського моря, аби підтримати Україну і забезпечити безпеку", - заявив Порошенко в інтерв'ю німецькій газеті Bild, опублікованому в середу, 28 листопада.

Раніше Альянс закликав РФ звільнити захоплені українські кораблі і команди і заявив, що "підтримує Україну", інформує dpa.

За словами глави української держави, президент Росії Володимир Путін бачить себе "російським імператором", а Україну - російською колонією, і після агресивного загарбання Криму і Донбасу тепер хоче захопити Азовське море. "Єдина мова, яку він (Путін - Ред.) розуміє, - це згуртованість західного світу", - підкреслив Порошенко, додавши також, що Німеччина має запитати себе, "що Путін робитиме далі, якщо його не зупинити".

Нагадаємо, що загострення тривалого конфлікту між Україною та РФ сталося 25 листопада, коли рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" Військово-морських сил України були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. Внаслідок захоплення кораблів шестеро українських військових були поранені. Згодом у російській Федеральній службі безпеки (ФСБ), якій підпорядковується прикордонна служба, підтвердили застосування зброї та захоплення українських кораблів. Після інциденту в Керченській протоці Збройні сили України були приведені в стан повної боєготовності.

26 листопада Верховна Рада підтримала указ президента Петра Порошенка про запровадження воєнного стану. Воєнний стан запроваджується на 30 днів у десяти областях України, що розташовані уздовж російського кордону, придністровської ділянки українсько-молдовського кордону та уздовж узбережжя Чорного й Азовського морів.