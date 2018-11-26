 Порошенко закликав НАТО спрямувати кораблі в Азовське море | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Порошенко закликав НАТО спрямувати кораблі в Азовське море

Український президент Петро Порошенко в інтерв'ю німецькій газеті Bild заявив, що розміщення кораблів НАТО у Азовському морі підтримало би Україну і убезпечило регіон.

Петро Порошенко закликав країни Північноатлантичного альянсу направити військові кораблі в Азовське море

Петро Порошенко закликав країни Північноатлантичного альянсу направити військові кораблі в Азовське море

Президент України Петро Порошенко закликав країни Північноатлантичного альянсу спрямувати військові кораблі в Азовське море, після того, як РФ захопила у Керченській протоці три українські військові кораблі. "Німеччина - один з наших найближчих союзників, і ми сподіваємося, що держави НАТО готові надіслати кораблі до Азовського моря, аби підтримати Україну і забезпечити безпеку", - заявив Порошенко в інтерв'ю німецькій газеті Bild, опублікованому в середу, 28 листопада.

Раніше Альянс закликав РФ звільнити захоплені українські кораблі і команди і заявив, що "підтримує Україну", інформує dpa.

За словами глави української держави, президент Росії Володимир Путін бачить себе "російським імператором", а Україну - російською колонією, і після агресивного загарбання Криму і Донбасу тепер хоче захопити Азовське море. "Єдина мова, яку він (Путін - Ред.) розуміє, - це згуртованість західного світу", - підкреслив Порошенко, додавши також, що Німеччина має запитати себе, "що Путін робитиме далі, якщо його не зупинити".

DW.COM

Інцидент у Керченській протоці - нагадування про війну, яка триває в Україні, констатував генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. (26.11.2018)

Закон надруковано в газеті Верховної Ради "Голос України". Документ набирає чинності в день опублікування. Воєнний стан в Україні триватиме 30 днів у 10 областях. (28.11.2018)

Нагадаємо, що загострення тривалого конфлікту між Україною та РФ сталося 25 листопада, коли рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" Військово-морських сил України були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. Внаслідок захоплення кораблів шестеро українських військових були поранені. Згодом у російській Федеральній службі безпеки (ФСБ), якій підпорядковується прикордонна служба, підтвердили застосування зброї та захоплення українських кораблів. Після інциденту в Керченській протоці Збройні сили України були приведені в стан повної боєготовності. 

26 листопада Верховна Рада підтримала указ президента Петра Порошенка про запровадження воєнного стану. Воєнний стан запроваджується на 30 днів у десяти областях України, що розташовані уздовж російського кордону, придністровської ділянки українсько-молдовського кордону та уздовж узбережжя Чорного й Азовського морів.

Дивитись відео 01:17
Now live
01:17 хв

Конфлікт навколо Азовського моря: як це було (26.11.2018)

Аудіо й відео до теми

Конфлікт навколо Азовського моря: як це було (26.11.2018)  

Також за темою

Russland Putin angry

Путін закидає Порошенку провокацію в Керченській протоці 28.11.2018

Президент РФ Володимир Путін заявив, що інцидент у Керченській протоці спровокований офіційним Києвом через низький рейтинг президента України Петра Порошенка.

Bundeskanzleramt Berlin

Берлін стривожений інцидентом у Керченській протоці 26.11.2018

Уряд Німеччини закликає Росію та Україну проявити стриманість та не загострювати ситуацію після інциденту в Керченській протоці. Німецькі депутати висловлюються більш визначено.

Russland - Drei Schiffe der ukrainischen Marine haben die russische Grenze illegal überschritten.

Північноатлантична Рада закликає РФ негайно звільнити українських моряків і кораблі 27.11.2018

Діям Росії проти українських кораблів немає виправдання, йдеться в заяві Північноатлантичної Ради. Україні НАТО обіцяє "політичну і практичну" підтримку.

Реклама

Докладно

Храм святого Григорія Палами в Салоніках

Церква у Греції - секуляризація на виплат

Статус православної церкви у Греції прописаний у Конституції. Однак основний закон можуть змінити. 

Ukraine Stadt Winnyzja (Imago/Zuma Press)

Як воєнний стан може вплинути на економіку (відео)

Чи зміняться ціни на продукти, курс гривні, а також чи вчасно виплачуватимуть зарплати і пенсії? 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  