Порошенко дав поради Зеленському в зовнішній політиці

Президент України Петро Порошенко дав кілька настанов новообраному главі держави Володимиру Зеленському в зовнішній політиці. Про це повідомляється на сайті президента України в суботу, 18 травня. Зокрема, Порошенко сподівається, що Зеленський продовжить рух України до Європейського Союзу, оскільки більшість українців підтримують саме такий напрям розвитку держави.

"Це - вектор, який беззаперечно підтримується всім українським народом. Це - курс, який твердо накреслено, закріплено за моєю пропозицією в українській Конституції. Це - шлях, який максимально відповідає національним інтересам української держави", - зазначив він.

Окрім того, Порошенко порадив наступнику зберегти довіру та солідарність Європейського Союзу з Україною, а також зміцнювати міжнародну коаліцію в світі на підтримку України, яка протистоїть російській агресії та підтримує українські реформи.

Також чинний глава держави наголосив на важливості продовження посилення санкційного тиску на Російську Федерацію, "яка має звільнити українську землю, яка має забезпечити відновлення українського суверенітету над окупованими територіями і забезпечити відновлення територіальної цілісності Української держави, забезпечити повернення Криму".

На думку чинного президента, Зеленський також має продовжити втілювати в життя Угоду про асоціацію з ЄС та поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі з ЄС. "Продовжуйте секторальну інтеграцію з ЄС за напрямками, які вже зараз зафіксовані в рішеннях саміту. Це є Цифровий союз, Енергетичний союз, Митний союз і Шенгенський союз. Впевнений в тому, ці напрямки мають бути реалізовані вже цього року", - наголосив Порошенко.

Окрім того, новий президент має створити всі умови, щоб до 2023 року Україна відповідала критеріям членства в Європейському Союзі і мала можливість подати заявку до повноправного членства в ньому, а також та підписати План дій щодо членства України в НАТО, зазначив Порошенко.

Він також зазначив, що невід'ємною частиною євроатлантичної стратегії є безпекова співпраця, курс до НАТО. "Двері НАТО відкриті для нашої держави і у 2023 році ми зможемо отримати план дій щодо членства в Альянсі. І вже в грудні цього року на саміті НАТО в Лондоні ми зможемо офіційно поінформувати країни-члени НАТО про те, що ми наполягаємо на ПДЧ і маємо твердий намір приєднатися до цього оборонного військово-політичного союзу", - зазначив Порошенко.