Порошенко вніс у Раду законопроект про припинення договору про дружбу з РФ

Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради проект закону про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією. Законопроект під номером 0206 внесений Порошенком у понеділок, 3 грудня, зазначається на сайті українського парламенту. Згідно із законопроектом, дія договору має бути припинена з 1 квітня 2019 року.

Голова Верховної Ради Андій Парубій прогнозує розгляд законопроекту в четвер, 6 грудня. "Якщо в середу розгляне профільний комітет, то ми в четвер теж розглянемо цей законопроект", - цитує заяву Парубія агенція "Українські новини". Голова парламенту також зазначив, що законопроект внесений до Ради як невідкладний.

Нагадаємо, 17 вересня Петро Порошенко підписав указ, який надав чинності схваленому раніше рішенню Ради національної безпеки та оборони про відмову Києва подовжувати дію Договору про дружбу, співробітництво й партнерство між Україною та Російською Федерацією. До цього із пропозицією щодо припинення Україною дії двостроннього договору виступило МЗС України.

Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією було підписано 31 травня 1997 року. Договір набув чинності 1 квітня 1999 року (з моменту обміну ратифікаційними грамотами) терміном на 10 років із подальшим автоматичним продовженням так само на десятирічний термін за відсутності заперечень сторін. Документом закріплювався принцип стратегічного партнерства між Москвою та Києвом, визнання непорушності наявних кордонів, поваги територіальної цілісності та взаємного зобов'язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці одна одної.