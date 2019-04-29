 Порошенко виступив проти планів Зеленського щодо громадянства для росіян | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.04.2019

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Новини

Порошенко виступив проти планів Зеленського щодо громадянства для росіян

Чинний президент України розкритикував плани переможця президентських виборів надавати росіянам українське громадянство.

Президент України Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко

Чинний президент Петро Порошенко розкритикував плани переможця другого туру президентських виборів Володимира Зеленського надавати українські паспорти росіянам. Про це Порошенко заявив під час виступу у Львові в понеділок, 29 квітня.

"Ми не будемо сприймати, що хтось росіянам буде надавати святе українське громадянство. Бо вони його приймуть усі 140 мільйонів, бо в нас краще", - зазначив чинний президент, назвавши громадянство України "високою честю", йдеться у повідомленні на сайті Порошенка.

Під час виступу він також застеріг команду новообраного президента від зустрічі із главою РФ Володимиром Путіним без узгодження такої зустрічі з міжнародними партнерами України. "Якщо ти поїдеш на зустріч з Путіним, до тебе ніхто більше з тієї коаліції світової, яку ми дбайливо створювали п'ять років, не приїде. Ти її зруйнуєш і залишиш Україну сам на сам з агресором", - зазначив Порошенко. Він додав, що в разі руйнування міжнародної коаліції на підтримку України у Зеленського не залишиться іншого виходу, окрім як "стати на коліна і визнати капітуляцію".

Російські паспорти для українців очима карикатуриста Сергія Йолкіна

Російські паспорти для українців очима карикатуриста Сергія Йолкіна

Чинний президент також заявив, що готовий допомагати новообраному главі держави порадами та підтримувати рішення, які приноситимуть користь країні.

Нагадаємо, 29 квітня російський президент Володимир Путін відреагував на заяву переможця президентських виборів в Україні Володимира Зеленського про видачу українських паспортів росіянам. Це, на думку президента РФ, свідчить про можливість домовитися із майбутнім президентом України та спільного громадянства для двох країн. "Якщо в Україні видаватимуть паспорти росіянам, а ми в Росії видаватимемо паспорти та громадянство українцям, то рано чи пізно ми неодмінно прийдемо до очікуваного результату: у всіх буде спільне громадянство", - сказав президент РФ.

Раніше Зеленський відповів Путіну щодо його наміру видавати у спрощеному порядку паспорти РФ усім українцям. За його словами, цією пропозицією може скористатися лише певна частка громадян. Новообраний президент також вказав, що в Україні є свобода слова, вільні ЗМІ та Інтернет. "Тому не варто розраховувати, що багато українців захочуть стати "новою нафтою", в яку влада Росії намагається перетворити власний народ", - підкреслив Зеленський.

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