 Порошенко вибачився за обіцянку швидко завершити АТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.08.2018

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Новини

Порошенко вибачився за обіцянку швидко завершити АТО

Петро Порошенко вибачився за свої слова і пояснив, що коли обіцяв завершення АТО "за години", ще не було зрозуміло, що це "повномасштабна війна".

Порошенко перепросив за невиконану обіцянку

Порошенко перепросив за невиконану обіцянку

Президент України Петро Порошенко вибачився за те, що у 2014 році помилився, заявивши про швидке завершення антитерористичної операції (АТО) на Сході України. "Понад чотири роки тому я заявив, що АТО триватиме години, а не місяці. Тепер вже не так важливо, в якому контексті ті слова були сказані... Я шкодую, що породив завищені очікування. Щиро перепрошую, що подав надію, яка не збулася", - сказав Порошенко в четвер, 23 серпня, у Дніпрі під час урочистої церемонії підняття Державного прапора України, цитує агентство "Інтерфакс-Україна". 

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Президент України зазначив, що для нього це стало серйозним уроком обережного й відповідального ставлення до своїх слів і обіцянок. "Із самого початку слід було націлити усіх на тривалу та виснажливу боротьбу. Багато з нас навесні чотирнадцятого не усвідомлювали реальної глибини тієї катастрофи, яка сталася ще до війни. Армію заздалегідь роззброїли та роздягли, розпродали й обікрали", - сказав Порошенко. Він також додав, що лише згодом стало зрозуміло, що це "чергова повномасштабна російсько-українська війна". Як заявив Порошенко, Росія наприкінці серпня 2014 року "вторглася на територію України вже своїми регулярними підрозділами", що докорінно змінило військово-стратегічну ситуацію і всі розрахунки щодо ресурсів, часу й інтенсивності операції.

Нагадаємо, Антитерористична операція на Сході України почалася 14 квітня 2014 року. Президент України Петро Порошенко оголосив про перехід від формату "Антитерористичної операції" до операції об'єднаних сил (ООС) на території Донецької та Луганської областей наприкінці квітня поточного року.

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