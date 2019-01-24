 Порошенко: Антикорупційний суд буде створено в лютому | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.01.2019

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Новини

Порошенко: Антикорупційний суд буде створено в лютому

Наступного місяця в Україні буде завершено створення Вищого антикорупційного суду, заявив президент Петро Порошенко. З конкурсу на посаду суддів виключено ще дев'ятьох сумнівних кандидатів.

Петро Порошенко обіцяє створення Антикорупційного суду в лютому

Петро Порошенко обіцяє створення Антикорупційного суду в лютому

Створення Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) завершиться в лютому, заявив президент України Петро Порошенко. "Ми не зупинимо реформи - хочу вас запевнити. Триває боротьба проти корупції. В лютому завершитися створення Антикорупційного суду", - заявив він у середу, 23 січня, на засіданні Національної інвестиційної ради, яке відбулось в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

За словами Порошенка, ВАКС, Національне антикорупційне бюро України та антикорупційні прокурори є основою ефективної координації антикорупційної діяльності.

Тим часом громадська рада міжнародних експертів (ГРМЕ) і Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) на четвертому спільному засіданні в середу виключили з конкурсу ще дев'ятьох кандидатів у судді ВАКС, повідомляє Центр протидії корупції. За інформацією організації, загалом із конкурсу в судді Антикорупційного суду виключили вже 32 із 49 сумнівних кандидатів.

Кандидати мали можливість прокоментувати сумніви в їхній добропорядності та професіоналізмі, висловлені міжнародними експертами, а також відповісти на додаткові запитання.

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14 листопада розпочинається наступний етап конкурсу для відбору кандидатів на посади суддів Антикорупційного суду. Закритість доступу до робіт претендентів викликає занепокоєння у антикорупційних активістів. (14.11.2018)

Участь міжнародних експертів у відборі суддів до Вищого антикорупційного суду України дає результат. Кандидати, які не можуть пояснити походження своїх статків, вибувають з конкурсу. Чому цього не відбувалося раніше? (23.01.2019)

Раніше громадська рада міжнародних експертів ініціювала вето щодо 49 кандидатів у ВАСК зі 113, які успішно склали іспити. За підсумками попередніх трьох спільних засідань ГРМЕ і ВККС із конкурсу вибули 23 кандидати, продовжили участь шестеро осіб.

Вищий антикорупційний суд розглядатиме справи щодо корупції серед високопосадовців за поданням Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Президент України Петро Порошенко підписав закон про Вищий антикорупційний суд у червні 2018 року. Створення цього суду - одна з умов співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Згідно з вимогами МВФ, Київ має кінця квітня 2019 року призначити не менше 35 суддів до Вищого антикорупційного суду. Установа має розпочати роботу до кінця червня.

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Антикорупційний суд і його місце в системі боротьби з корупцією в Україні (07.06.2018)

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