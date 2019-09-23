Пором "Естонія": чому "балтійський Титанік" досі на дні - "Європа у фокусі" (відео)

Юнкер: У випадку "жорсткого" Brexit в Ірландії буде контроль на кордоні

Якщо Великобританія вийде з ЄС без угоди, то між Ірландією та Північною Ірландією буде запроваджений прикордонний контроль, наголосив голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Однак, за його словами, ще не пізно домовитися. (22.09.2019)