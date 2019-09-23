Пором "Естонія": чому "балтійський Титанік" досі на дні - "Європа у фокусі" (відео)

Затоплення "Естонії": пором вже 25 років не піднімають з дна Балтики. Косово: чому не вдається побороти контрабанду. Великобританія: активісти відстоюють свободу пересування.
"Європа у фокусі" - щопонеділка дивіться європейський тижневик на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
1-11 - Затоплення "Естонії": чому пором вже 25 років не піднімають з дна Балтики.
6-43 - Косово: чому не вдається побороти контрабанду.
12-48- Великобританія: активісти відстоюють свободу пересування.
Північна Ірландія: чому місцеві так нервують через Brexit. Фінляндія: чим загрожує вирубка лісів. Боснія: перший гей-парад у консервативній країні. Франція: у півня хочуть забрати право кукурікати. (17.09.2019)
Нові ставки мита стосуються не лише товарів з Сербії, а й з Боснії і Герцеговини. В ЄС закликали владу Косова скасувати ці торговельні бар'єри. (21.11.2018)
Жан-Клод Юнкер попередив, що ЄС має серйозно ставитися до набуття членства країнами Західних Балкан, інакше в регіоні може спалахнути ще одна війна. (05.10.2018)
Якщо Великобританія вийде з ЄС без угоди, то між Ірландією та Північною Ірландією буде запроваджений прикордонний контроль, наголосив голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Однак, за його словами, ще не пізно домовитися. (22.09.2019)