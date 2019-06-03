Поранений поліцейськими 5-річний хлопчик помер у лікарні

П'ятирічний хлопчик, поранений кілька днів тому пострілом у голову з вогнепальної зброї у місті Переяславі-Хмельницькому, помер у лікарні в Києві. Про це в понеділок, 3 червня, повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України (ГПУ) агентству "Українські новини".

У прес-службі зазначили, що ГПУ готує тепер нову підозру з перекваліфікацією справи на умисне вбивство. Підозри обом затриманим раніше співробітникам Нацполіції вручать у суді 4 червня, коли поліцейським обиратимуть запобіжний захід. У Генпрокуратурі запевнили, що наполягатимуть на триманні двох підозрюваних під вартою.

Як повідомлялося, 31 травня двоє поліцейських у Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої. Згодом вони вирішили постріляти з вогнепальної зброї по мішенях - бляшанках та інших предметах. У результатів стрілянини одна з куль влучила в голову 5-річного хлопчика, який у цей час перебував на дитячому майданчику неподалік.

2 червня глава Нацполіції України Сергій Князєв повідомив про затримання підозрюваних у пораненні дитині. За його словами, поліцейські під час скоєння злочину перебували поза службою, без табельної зброї, в стані алкогольного сп'яніння.

Пораненого хлопчика спочатку доправили до лікарні в Переяславі-Хмельницькому, а потім перевезли в одну з лікарень Києва, де прооперували.