 Поранений поліцейськими 5-річний хлопчик помер у лікарні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.06.2019

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Новини

Поранений поліцейськими 5-річний хлопчик помер у лікарні

Поранений пострілом у голову в місті Переяславі-Хмельницькому 5-річний хлопчик помер у лікарні в Києві. ГПУ готує затриманим поліцейським нову підозру.

Поранений двома п'яними поліцейськими на Київщині п'ятирічний хлопчик

Поранений двома п'яними поліцейськими на Київщині п'ятирічний хлопчик не вижив

П'ятирічний хлопчик, поранений кілька днів тому пострілом у голову з вогнепальної зброї у місті Переяславі-Хмельницькому, помер у лікарні в Києві. Про це в понеділок, 3 червня, повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України (ГПУ) агентству "Українські новини".

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У прес-службі зазначили, що ГПУ готує тепер нову підозру з перекваліфікацією справи на умисне вбивство. Підозри обом затриманим раніше співробітникам Нацполіції вручать у суді 4 червня, коли поліцейським обиратимуть запобіжний захід. У Генпрокуратурі запевнили, що наполягатимуть на триманні двох підозрюваних під вартою.

Як повідомлялося, 31 травня двоє поліцейських у Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої. Згодом вони вирішили постріляти з вогнепальної зброї по мішенях - бляшанках та інших предметах. У результатів стрілянини одна з куль влучила в голову 5-річного хлопчика, який у цей час перебував на дитячому майданчику неподалік.

2 червня глава Нацполіції України Сергій Князєв повідомив про затримання підозрюваних у пораненні дитині. За його словами, поліцейські під час скоєння злочину перебували поза службою, без табельної зброї, в стані алкогольного сп'яніння.

Пораненого хлопчика спочатку доправили до лікарні в Переяславі-Хмельницькому, а потім перевезли в одну з лікарень Києва, де прооперували.

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