Поранений в Одесі активіст пройшов лікування у Мюнхені: репортаж DW

22 вересня минулого року на громадського активіста Олега Михайлика вчинили замах поблизу його будинку в Одесі. Він отримав вогнепальне поранення і пережив клінічну смерть. 11 січня у Мюнхені йому зробили операцію і вилучили кулю, яка має стати важливим речовим доказом у справі.

Михайлику вирізали частину легені розміром з долоню, розповів DW його адвокат в Німеччині Саша Боровик. "Німецькі хірурги практично кулю не бачили. Вони просто вирізали частину легені, в якій була куля і вони так це все передали поліції", - сказав Боровик.

У такому вигляді, тобто в частині легені, кулю забрала німецька поліція

Під час операції у клініці Мюнхенського університету, яка вважається однією з найбільших університетських клінік у ФРН, була присутня головна комісарка кримінальної поліції Мюнхена. Вона і забрала кулю в "біологічному середовищі", тобто в частині легені, для подальших слідчих дій. Які це слідчі дії і чи проводитимуться вони у Німеччині чи в Україні, DW намагалася з’ясувати в державних органах ФРН.

Бюрократичний пінг-понг

Головний офіс поліції Мюнхена після запиту DW сказав звернутися до прес-служби міністерства юстиції Баварії. Там сказали, що ще "невідомо, яким чином і де саме доречно проводити експертизу, і, згідно з наявною інформацією, це все ще уточнюється". Після чергового запиту міністерство юстиції Баварії порадило звернутися до міністерства закордонних справ Німеччини. Туди ж відправило і посольство ФРН в Україні.

Адвокат Олега Михайлика в Німеччині Саша Боровик

Міністерство закордонних справ Німеччини тиждень розглядало запит DW, після чого спромоглося надати лише загальну інформацію: "У зв'язку з нападом на пана Михайлика з гуманітарної точки зору федеральний уряд фінансово та організаційно підтримує операцію і судово-медичне розслідування в Німеччині".

Що саме мається на увазі під "судово-медичним розслідуванням в Німеччині", у відомстві не пояснили. Тож залишається відкритим питання, якщо буде це розслідування, то чи відбуватиметься воно на прохання української сторони чи всупереч.

DW також зверталася до головної комісарки кримінальної поліції Мюнхена, яка забрала вилучену кулю. Вона порадила, у свою чергу, писати листи до міської прокуратури Мюнхена. На запити DW прокуратура міста досі так і не відповіла. Німецькі правоохоронці і чиновники уникають коментарів на цю тему.

Експертиза кулі таки в Німеччині?

"Те, що німецька сторона не дає коментарів, не означає, що вони не роблять цю експертизу прямо зараз. На мою думку, як ми це обговорювали з німецьким прокурором, німецькою поліцією, що вони експертизу будуть робити прямо в той самий день, коли хірурги зробили операцію. Тому факт того, що немає коментарів - це зовсім не погана справа. Це значить, що щось відбувається. Бо якби вони зараз просто віддали цю кулю в Україну, то вони б просто сказали, що ми не проводимо жодних заходів, ми віддали кулю українським правоохоронцям", - стверджує адвокат Олега Михайлика Саша Боровик. Він налаштований оптимістично. Каже, що йому вдалося телефоном поспілкуватися з німецьким прокурором, який ухвалюватиме рішення, що робити з кулею. За словами адвоката, після розмови у нього склалося враження, що експертиза кулі таки буде проведена в Німеччині.

Це фактично єдиний знімок, на якому можна побачити кулю. Вона була дуже близько до серця Олега Михайлика.

Реакція ГПУ і Нацполіції

На звернення DW прес-секретарка генпрокурора України Лариса Сарган повідомила, що ГПУ надіслала до Німеччини запит "про передачу вилученої кулі українській стороні, а також усієї необхідної медичної документації. Після отримання відповіді від німецьких колег куля буде направлена на експертизу в Україну". Але, відповідаючи на уточнююче запитання, чи таки справді в Україні буде проводитися експертиза кулі, Сарган відправила до Національної поліції України. DW звернулася з відповідним запитом, але поки відповіді не отримала.

На практиці в рамках міжнародної правової допомоги німецька прокуратура, як правило, робить те, про що її просять колеги з іншої країни. Але цей випадок може бути особливим і німецький прокурор може ухвалити рішення спершу провести експертизу і вже потім повернути кулю, якщо вважатиме, що це в інтересах правосуддя і постраждалого.

Михайлик не довіряє українським правоохоронцям

Олег Михайлик не довіряє українським правоохоронцям. Він боїться, що кулю підмінять або загублять.

Олег Михайлик скептично ставиться до роботи української поліції та прокуратури. Боїться, що кулю можуть підмінити або загубити. "Правоохоронні органи відверто саботували, починаючи з надання мені пластикового пакету, щоб я привіз цю кулю сам і тоді її ніяк не можна було б долучити до матеріалів справи як речовий доказ і закінчуючи тим, що генпрокуратура до останнього часу не спромоглася зробити ці документи щодо міжнародної правової допомоги", - вважає одеський активіст.

Олег скаржиться, що українські правоохоронці не розслідують справу належним чином і сумнівається, що затримані підозрювані, а це троє громадян Грузії, є справжніми виконавцями.

Михайлик наполягає, щоб експертиза вилученої кулі проводилася саме в Німеччині. Щоб місцеві спеціалісти все задокументували, описали і лише після цього передали кулю в Україну.

За словами Олега Михайлика та його адвоката, якби українські правоохоронці справді хотіли б розкрити справу, вони не затягували б цей процес з наданням необхідних документів німецькій стороні і самі були б зацікавлені у проведенні експертизи кулі у ФРН, де є усі необідні технічні засоби і незаплямована репутація судмедекспертів.

Після клінічної смерті пальці Олега погано розгинаються

Хто оплатив операцію?

Вартість операції та перебування у клініці Мюнхенського університету, а це майже 18 з половиною тисяч євро, оплатив німецький уряд. Українські громадські активісти, партія Михайлика "Сила людей" і декілька народних депутатів України ще восени минулого року звернулися по допомогу до посольства Німеччини в Україні. Потім у листопаді минулого року, коли канцлерка ФРН Анґела Меркель була з візитом у Києві, на її зустрічі з громадськими активістами теж порушувалось питання розслідування справи Михайлика.

Олег Михайлик і його адвокат сприймають таку увагу німецького уряду як сигнал українській владі, що на цю справу не можна закривати очі.