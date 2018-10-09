Попри погрози Італії: які рішення саміт ЄС ухвалив щодо санкцій

Від початку своєї роботи влітку новий уряд Італії регулярно критикує санкції проти Росії. Так було і перед червневим самітом ЄС, коли прем'єр Італії Джузеппе Конте обіцяв порушити питання санкцій. Так сталося і зараз, коли перед від'їздом на брюссельський саміт 17-18 жовтня Конте знову заявив про шкоду для італійських компаній санкцій проти РФ. А віце-прем'єр Італії Маттео Сальвіні відвідав цього тижня Москву, де назвав санкції "абсурдом".

Утім, у червні лідери Євросоюзу погодили подовження економічних обмежень проти Росії за її дестабілізацію України. У четвер, 18 жовтня, питання збереження наявних санкцій на порядку денному саміту ЄС не було. І прем'єр Італії не підтвердив DW, що порушував це питання під час засідання Європейської Ради.

Санкції мають бути тимчасовими

Після своєї підсумкової прес-конференції Конте заявив кореспондентові DW: "Санкції не є остаточним рішенням. Санкції - це засіб. Тому, на нашу думку, це має бути тимчасовим". Він додав, що необхідно вести діалог з Росією, зокрема для того, щоб вирішувати "найважливіші кризи в усьому світі". За словами Конте, його уряд розуміє, що самотужки Італія не зможе змінити систему санкцій.

Крім того, Джузеппе Конте визнав готовність розглянути санкції проти відповідальних за отруєння Сергія Скрипаля в Солсбері - у разі, якщо будуть достатні докази. "Я сказав прем'єрці (Великобританії. - Ред.) Терезі Мей, що ми очікуємо результатів розслідування. Якщо будуть докази (...), то ми підтримаємо Сполучене Королівство у процесі запровадження санкцій", - додав прем'єр.

Джузеппе Конті під час підходу до журналістів

На саміті у Конте була куди нагальніша проблема, ніж санкції проти РФ: у проекті бюджету країни на наступний рік дефіцит утричі перевищує узгоджений з Єврокомісією рівень. Цієї теми на порядку денному саміту також не було, але її з Конте обговорювали багато лідерів, зокрема канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel).

І вже по завершенні саміту німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомило, що в Єврокомісії готові відхилити проект бюджету, в який закладено гроші на виконання передвиборчих обіцянок нинішнього уряду Італії.

Солсбері та Гаага

Центральною темою саміту у Брюсселі мав стати Brexit. За словами президента Європейської Ради Дональда Туска, зустріч мала стати "моментом істини" у переговорах щодо виходу Великобританії. Утім, цього не сталося через відсутність домовленості щодо кордону між Великобританією та Ірландією. І хоча багато глав держав і урядів намагалися демонструвати впевненість у знаходженні компромісу, дехто з них і не приховував розчарування тим, що не почув нічого нового від Терези Мей.

Інша важлива тема для обговорень: як реагувати на отруєння Сергія Скрипаля у Солсбері та спробу кібератаки на штаб-квартиру Організації з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) у Гаазі? В обох звинуватили Росію. Москва свою причетність як завжди відкидає.

На саміті в Брюсселі лідери ЄС ухвалили підсумковий документ, де обидві атаки згадуються разом. Отруєння Скрипаля ЄС засудив ще на саміті в березні, нині ж він засудив і "ворожу" кібератаку в Гаазі. "Такі загрози та атаки укріплюють нашу рішучість посилити внутрішню безпеку ЄС", - йдеться у висновках саміту.

За підсумками саміту лідери ЄС на засіданні в четвер, 18 жовтня, продемонстрували конкретні домовленості у сфері внутрішньої безпеки. Мова йде про створення можливостей "виявляти, запобігати, зривати та відповідати на ворожі дії іноземних розвідувальних мереж і інших зловмисних суб'єктів".

За кілька днів до саміту інформагенція Reuters повідомила про те, що уряд Італії не підтримує режим санкцій за кібератаки. Чільний посадовець ЄС на умовах анонімності перед самітом не підтвердив DW, що є хоча б один уряд, який би був проти режиму. "Це не дискусія про того чи іншого індивіда або ту чи іншу кібератаку. Це дискусія про те, як оснастити ЄС інструментами реагування та кібератаки", - пояснив співрозмовник. Мова йде про будь-які кібератаки, хто б за ними не стояв.

Як протистояти дезінформації

У підсумку лідери ЄС підтримали необхідність нового режиму санкцій. Можливо, цьому посприяло те, що Росія у висновках саміту не згадується взагалі, навіть коли говориться про атаку на ОЗХЗ.

Коли журналісти запитали спікера Європарламенту італійця Антоніо Таяні про зв'язок цього режиму з Росією, він відповів: "Кібератаки здійснюються не з одного географічного місця. Джерел, як мінімум, 15". Конкретних країн він не назвав

Крім того, значну увагу приділили тому, як протистояти дезінформації - особливо перед виборами до Європарламенту в травні 2019 року. Своє бачення заходів Єврокомісія представила раніше. Нині ж лідери ЄС висловили підтримку цим заходам. До грудня мають розробити план дій з боротьби з дезінформацією.