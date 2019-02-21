Попри закритий кордон, Бразилія готує відправку допомоги до Венесуели

Влада Бразилії відправила до північного кордону з Венесуелою вантажі з гуманітарною допомогою попри те, що напередодні Каракас закрив кордон з сусідньою країною. У п'ятницю, 22 лютого, військово-повітряні сили Бразилії відправили літак з їжею та ліками до столиці бразильського штату Рорайма Боа-Віста, передає агенція AP. Після цього вантаж буде доправлений до міста Пакарайма, яке межує з Венесуелою.

Як повідомлялось, 21 лютого глава Венесуели Ніколас Мадуро заявив про закриття кордону з Бразилією. Своєю чергою тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо розпорядився відкрити кордон з цією країною, а також зберегти в повному обсязі дипломатичні відносини з нідерландськими Антильськими островами - Арубою, Бонайре і Кюрасао. Його декрет був оприлюднений в його Twitter на бланку Управління президента Боліваріанської республіки Венесуели.

Одночасно на кордоні Венесуели з Бразилією у п'ятницю сталися зіткнення між корінними жителями з племені пемонів і венесуельськими солдатами, повідомив опозиційний депутат Амеріко Де Грація. Внаслідок цього була вбита одна жінка та ще 15 людей були поранені. Інцидент стався за кілька годин після закриття кордону. Солдати відкрили вогонь по цивільних, повідомила газета El Nacional.

Венесуельці продовжують залишати країну

Тим часом Організація Об'єднаних Націй у п'ятницю повідомила, що внаслідок руйнівної економічної та політичної кризи з Венесуели з 2015 року виїхали близько 2,7 мільйона людей. Міграція буде продовжуватися, попереджає ООН. Повідомляється, що з грудня 2018 року країну залишили близько 400 тисяч людей. Минулого року країну щодня залишали в середньому п'ять тисяч людей, більшість з них виїхали до сусідніх країн, зокрема, Колумбії, йдеться у спільній заяві ООН та Міжнародної організації з міграції (МОМ).

Зараз за кордоном живуть приблизно 3,4 мільйона венесуельців, включаючи тих, які виїхали з країни ще до приходу до влади уряду Мадуро. Очікується, що до кінця року ця цифра може зрости до 5,3 мільйона людей.

У травні 2018 року у Венесуелі відбулися вибори глави держави. За даними ЦВК країни, з 70-ма відсотками голосів виборців перемогу здобув чинний президент Мадуро. Опозиція бойкотувала вибори, а їхні результати не визнали Європейський Союз, США і низка країн Латинської Америки.

22 січня - після інавгурації Мадуро - у Каракасі та інших містах країни почалися масові акції протесту. Наступного дня голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни.

Більшість країн Євросоюзу, включно з Німеччиною, заявили про визнання Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. Крім того, його визнали США, Канада, Австралія і частина країн Латинської Америки, а також Організація американських держав.