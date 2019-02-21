 Попри закритий кордон, Бразилія готує відправку допомоги до Венесуели | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.02.2019

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Новини

Попри закритий кордон, Бразилія готує відправку допомоги до Венесуели

Після того, як Ніколас Мадуро наказав закрити кордон Венесуели з Бразилією, там стались сутички між військовими та цивільними. Хуан Гуайдо розпорядився відкрити перехід.

Кордон між Бразилією та Венесуелою в бразильському місті Пакарайма

Кордон між Бразилією та Венесуелою в бразильському місті Пакарайма

Влада Бразилії відправила до північного кордону з Венесуелою вантажі з гуманітарною допомогою попри те, що напередодні Каракас закрив кордон з сусідньою країною. У п'ятницю, 22 лютого, військово-повітряні сили Бразилії відправили літак з їжею та ліками до столиці бразильського штату Рорайма Боа-Віста, передає агенція AP. Після цього вантаж буде доправлений до міста Пакарайма, яке межує з Венесуелою.

Як повідомлялось, 21 лютого глава Венесуели Ніколас Мадуро заявив про закриття кордону з Бразилією. Своєю чергою тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо розпорядився відкрити кордон з цією країною, а також зберегти в повному обсязі дипломатичні відносини з нідерландськими Антильськими островами - Арубою, Бонайре і Кюрасао. Його декрет був оприлюднений в його Twitter на бланку Управління президента Боліваріанської республіки Венесуели.

Одночасно на кордоні Венесуели з Бразилією у п'ятницю сталися зіткнення між корінними жителями з племені пемонів і венесуельськими солдатами, повідомив опозиційний депутат Амеріко Де Грація. Внаслідок цього була вбита одна жінка та ще 15 людей були поранені. Інцидент стався за кілька годин після закриття кордону. Солдати відкрили вогонь по цивільних, повідомила газета El Nacional.

Венесуельці продовжують залишати країну

Тим часом Організація Об'єднаних Націй у п'ятницю повідомила, що внаслідок руйнівної економічної та політичної кризи з Венесуели з 2015 року виїхали близько 2,7 мільйона людей. Міграція буде продовжуватися, попереджає ООН. Повідомляється, що з грудня 2018 року країну залишили близько 400 тисяч людей. Минулого року країну щодня залишали в середньому п'ять тисяч людей, більшість з них виїхали до сусідніх країн, зокрема, Колумбії, йдеться у спільній заяві ООН та Міжнародної організації з міграції (МОМ). 

Зараз за кордоном живуть приблизно 3,4 мільйона венесуельців, включаючи тих, які виїхали з країни ще до приходу до влади уряду Мадуро. Очікується, що до кінця року ця цифра може зрости до 5,3 мільйона людей.

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Будь-яким суднам забороняється виходити з морських портів Венесуели. Відповідну вказівку отримали війська країни від соціалістичного уряду Ніколаса Мадуро. (20.02.2019)

Через готовність уряду Бразилії направити гуманітарну допомогу до Венесуели Каракас оголосив про закриття кордону з сусідньою країною. За словами Ніколаса Мадуро, можливе також закриття кордону і з Колумбією. (21.02.2019)

У травні 2018 року у Венесуелі відбулися вибори глави держави. За даними ЦВК країни, з 70-ма відсотками голосів виборців перемогу здобув чинний президент Мадуро. Опозиція бойкотувала вибори, а їхні результати не визнали Європейський Союз, США і низка країн Латинської Америки.

22 січня - після інавгурації Мадуро - у Каракасі та інших містах країни почалися масові акції протесту. Наступного дня голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни.

Більшість країн Євросоюзу, включно з Німеччиною, заявили про визнання Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. Крім того, його визнали США, Канада, Австралія і частина країн Латинської Америки, а також Організація американських держав.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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Через готовність уряду Бразилії направити гуманітарну допомогу до Венесуели Каракас оголосив про закриття кордону з сусідньою країною. За словами Ніколаса Мадуро, можливе також закриття кордону і з Колумбією.

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Віце-президент Бразилії назвав безглуздим можливе військове вторгнення США до Венесуели. Раніше глава Венесуели Ніколас Мадуро розпорядився повністю закрити кордон з Бразилією.

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