Попри заклики зупинитися Туреччина продовжує наступ у Сирії

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наполягають на завершенні наступальної операції турецької армії проти курдів на північному сході Сирії. Обидва політики "висловлюють глибоке занепокоєння щодо ситуації на півночі Сирії", заявила речниця Джонсона у вівторок, 15 жовтня, після його зустрічі зі Столтенбергом Лондоні, повідомляє агенція Reuters.

Джонсон та Столтенберг наголошують на важливості Туреччини як члена НАТО та ролі, яку Анкара відіграла у підтримці біженців внаслідок сирійського конфлікту. "Але вони чітко висловилися, що нинішня турецька операція має закінчитися", - заявила речниця.

Своєю чергою ключовий союзник Дамаска Іран знову закликав Туреччину припинити наступальну операцію. "Зараз необхідно припинити вторгнення в Сирію", - написав міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф у вівторок у своєму Twitter.

Спецпредставник президента РФ з питань сирійського врегулювання Олександр Лаврентьєв також заявив, що Москва проти, "щоб на постійній основі турецькі війська перебували на території Сирії", цитує агентство "Інтерфакс". При цьому він нагадав домовленості від 1998 року, згідно з якими турецькі війська можуть заходити на територію Сирії до п'яти кілометрів углиб для боротьби з представниками "Робітничої партії Курдистану", але "не перебувати там постійно".

Утім, як повідомляє агенція Reuters, попри заклики з боку міжнародної спільноти зупинити військове вторгнення на територію сусідньої держави, Туреччина у вівторок продовжила наступ на північному сході Сирії.

У той же час Угорщина стала поки що єдиною європейською країною, яка підтримала Туреччину в її наступальній операції. "Наш інтерес - уникнути появи сотень тисяч, якщо не мільйонів нелегальних мігрантів на нашому кордоні", - заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто після зустрічі у вівторок зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу, повідомляє dpa посиланням на угорські ЗМІ. Раніше Брюссель вимагав від Анкари негайно зупинити наступ турецьких військ у Сирії. Аналогічні заяви лунали також з боку Берліна та Парижа.

Спроби урегулювання ситуації

Між тим міністри оборони США Марк Еспер та Росії Сергій Шойгу провели у вівторок телефонні переговори щодо ситуації в Сирії. "Були обговорені питання, які становлять взаємний інтерес у контексті ситуації в Сирії", - повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на заяву російського міноборони.

Також, як заявили у Білому домі, у середу, 16 жовтня, віцепрезидент Майк Пенс та держекретар США Майк Помпео прибудуть до Туреччини. Пенс має намір зустрітися в Анкарі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. "Ми просимо припинити вогонь. Ми накладемо (проти Туреччини. - Ред.) найжорсткіші санкції, які можна уявити", - заявив у вівторок президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, наступ турецьких військових на півночі Сирії розпочався 9 жовтня. Згідно з офіційною позицією Анкари, мета операції полягає у витісненні курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) від кордону з Туреччиною та створенні "коридору безпеки" уздовж турецько-сирійського кордону. Анкара вважає YPG сирійським відгалуженням забороненої турецькою владою "Робітничої партії Курдистану" (РПК).

Анкара має намір створити в північних регіонах Сирії уздовж свого кордону так звану зону безпеки, очищену від сил самооборони сирійських курдів і бойовиків терористичних угруповань, і розселити там до двох мільйонів сирійських біженців. У зв'язку з воєнною операцією Туреччини в Сирії уряди Німеччини, Франції та Нідерландів заявили про припинення поставок зброї Анкарі, а ЄС засудив наступ. Тим часом міністерство фінансів США запровадило санкції щодо турецьких міністерств оборони та енергетики.