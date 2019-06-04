 Понад 600 американських компаній звернулися до Трампа з закликом уладнати торговельну суперечку з КНР | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.06.2019

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Новини

Понад 600 американських компаній звернулися до Трампа з закликом уладнати торговельну суперечку з КНР

Торговельний конфлікт між двома найбільшими світовими економіками завдає значних збитків споживачам та економіці США в цілому, йдеться в спільному зверненні американських компаній до Дональда Трампа.

КНР та США

Подальше загострення торговельної суперечки може призвести до зникнення багатьох робочих місць у США

Понад 600 американських компаній звернулася до президента Сполучених Штатів Дональда Трама з закликом покласти край торговельній суперечці між США та КНР. Текст письмового звернення оприлюднено в четвер, 13 червня, на сайті асоціації проти ввізних мит Tariffs Hurt the Heartland.

DW.COM

Торговельна суперечка між Вашингтоном і Пекіном не призведе до глобальної економічної рецесії, впевнена глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. (06.06.2019)

Президент США Дональд Трамп розпорядився розглянути можливість підвищення ввізних мит на товари з Китаю, що не потрапили під підвищення мит напередодні. (11.05.2019)

Оголошене минулого тижня підвищення Вашингтоном до 25 відсотків ставок імпортного мита для деяких китайських товарів набуло чинності. Пекін пригрозив "заходами у відповідь". (10.05.2019)

Серед тих компаній та асоціацій, котрі приєдналися до звернення, є Walmart Inc. і Target Corp., а також інші великі підприємства. У листі до Трампа наголошується, що нинішня торговельна суперечка між двома найбільшими економіками світу шкодить насамперед американським споживачам та компаніям, а не економіці Китаю.

Крім того, автори звернення висловили своє занепокоєння можливим зростанням наявних та запровадженням нових ввізних мит обома країнами. "Нові мита матимуть істотну, негативну та довготривалу дію на американські компанії, фермерів, родини й на економіку США", наголошується в листі. Так само в ньому вказується, що всеосяжні мита не стануть ефективним засобом для того, щоб змусити Китай змінити свої нечесні торговельні практики й підходи. "Мита - це податки, котрі безпосередньо сплачують американські компанії (…), а не Китай", - йдеться в листі.

Серед іншого автори листа застерегли, що заплановане запровадження Вашингтоном 25-відсоткових мит на китайські товари на суму 300 мільярдів доларів США може призвести до зникнення 2 мільйонів робочих місць у самих Сполучених Штатах та скорочення американського ВВП на 1 відсоток.

"Ми закликаємо Вашу адміністрацію повернутися за стіл переговорів і проводити спільну роботу з нашими союзниками, щоб знайти глобальні рішення, котрі можна буде втілити. Ескалація торгової війни не відповідає інтересам країни, і обидві сторони програють", - сказано в документі.

Нагадаємо, минулого тижня директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард запевнила журналістів, що нинішній торговельний конфлікт між КНР та США не призведе до глобальної рецесії в економіці.

Дивитись відео 02:03

Що таке протекціонізм і чим він небезпечний? (23.01.2017)

Посилання в інтернеті

https://tariffshurt.com/wp-content/uploads/2019/06/THH-China-Tariffs-Company-Association-Letter-to-President-Trump-061319_Final.pdf

Аудіо й відео до теми

Що таке протекціонізм і чим він небезпечний? (23.01.2017)  

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