Понад 600 американських компаній звернулися до Трампа з закликом уладнати торговельну суперечку з КНР

Понад 600 американських компаній звернулася до президента Сполучених Штатів Дональда Трама з закликом покласти край торговельній суперечці між США та КНР. Текст письмового звернення оприлюднено в четвер, 13 червня, на сайті асоціації проти ввізних мит Tariffs Hurt the Heartland.

Серед тих компаній та асоціацій, котрі приєдналися до звернення, є Walmart Inc. і Target Corp., а також інші великі підприємства. У листі до Трампа наголошується, що нинішня торговельна суперечка між двома найбільшими економіками світу шкодить насамперед американським споживачам та компаніям, а не економіці Китаю.

Крім того, автори звернення висловили своє занепокоєння можливим зростанням наявних та запровадженням нових ввізних мит обома країнами. "Нові мита матимуть істотну, негативну та довготривалу дію на американські компанії, фермерів, родини й на економіку США", наголошується в листі. Так само в ньому вказується, що всеосяжні мита не стануть ефективним засобом для того, щоб змусити Китай змінити свої нечесні торговельні практики й підходи. "Мита - це податки, котрі безпосередньо сплачують американські компанії (…), а не Китай", - йдеться в листі.

Серед іншого автори листа застерегли, що заплановане запровадження Вашингтоном 25-відсоткових мит на китайські товари на суму 300 мільярдів доларів США може призвести до зникнення 2 мільйонів робочих місць у самих Сполучених Штатах та скорочення американського ВВП на 1 відсоток.

"Ми закликаємо Вашу адміністрацію повернутися за стіл переговорів і проводити спільну роботу з нашими союзниками, щоб знайти глобальні рішення, котрі можна буде втілити. Ескалація торгової війни не відповідає інтересам країни, і обидві сторони програють", - сказано в документі.

Нагадаємо, минулого тижня директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард запевнила журналістів, що нинішній торговельний конфлікт між КНР та США не призведе до глобальної рецесії в економіці.