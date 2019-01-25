Понад 40 бойовиків ІД та цивільних загинули від авіаудару коаліції в Сирії

У результаті ракетних ударів міжнародної коаліції під проводом США по останньому прихистку терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) у провінції Дейр-ез-Зор на сході Сирії загинули 42 людини. Про це в суботу, 26 січня, повідомив базований у Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

За його даними, ракетних ударів було завдано напередодні ввечері по будинках, розташованих на сільськогосподарських угіддях поблизу населеного пункту Багоз. "Цей район є стартовим майданчиком для контратак джихадистів", - заявив голова центру моніторингу Рамі Абдель Рахман, цитує агентство AFP.

Серед загиблих, окрім бойовиків ІД, були й 13 цивільних. Зокрема, загинули сім сирійців, які належать до однієї родини, пов'язаної з ІД, у тому числі троє дітей. Окрім того, загинули шестеро беззбройних іракців. В коаліції поки не прокоментували цей інцидент, але раніше заявляли, що намагаються уникати жертв серед цивільного населення.

Курдські підрозділи "Демократичні сили Сирії" (SDF) за підтримки міжнародної коаліції на чолі зі США 10 вересня 2018 року розпочали останню фазу операції проти бойовиків ІД з метою витіснити їх з населених пунктів та районів у долині річки Євфрат на сході Сирії.

Днями командувач загонами коаліції арабських та курдських підрозділів Мазлум Кобані заявив, що військова операція проти ІД перебуває на завершальній стадії, а останні райони країни будуть очищені від бойовиків терористичного угрупування впродовж місяця.

24 січня ісламісти намагалися перейти у контрнаступ проти SDF, проте зазнали невдачі. За даними спостерігачів, під час цього контрудару загинули щонайменше 50 людей з обох сторін. З вересня минулого року територію Сирії на схід від ріки Євфрат покинули майже 27 тисяч осіб, які воювали на боці ІД, включаючи іноземців.

Від початку наступальної операції у вересні минулого року загинуло понад 1200 ісламістів, понад 650 бійців SDF та 388 цивільних осіб, повідомили у центрі моніторингу. За його даними, під контролем ІД у провінції Дейр-ез-Зор залишається лише територія площею близько 10 квадратних кілометрів.