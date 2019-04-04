Понад 180 країн уклали глобальний пакт із боротьби з пластиковим сміттям

Міністерка довкілля та ядерної безпеки ФРН Свенья Шульце (Svenja Schulze) привітала прийняття глобального пакту з боротьби з пластиковим сміттям, який ввечері п'ятниці, 10 травня, підписали 187 країн. Ця угода показує, що світове товариство здатне ухвалювати спільні дії у сфері захисту навколишнього середовища, зазначила у суботу, 11 травня, міністерка. "Жорсткість правил експорту, передбачені в Базельській конвенції (1989 року - Ред.), є великим прогресом і дієвим заходом проти дедалі більшого обсягу сміття в морях", - підкреслила вона.

Шульце зазначила, що пакт передбачає можливість заборони експорту забруднених і проблематичних пластикових відходів з ЄС в Азію та Африку. За словами міністерки, Німеччина та інші європейські країни несуть відповідальність за сортування та переробку своїх пластикових відходів, і за допомогою нових правил влада ФРН зможе запобігати їхньому потраплянню в моря.

Увечері 10 травня близько 1400 представників 187 країн світу ухвалили в Женеві угоду, що регулює глобальний експорт пластикового сміття. Документ був затверджений за підсумками консультацій, що тривали 12 днів і є доповненням до прийнятої в 1989 році Базельської конвенції про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів. Пакт не підписав найбільший у світі експортер пластикових відходів - Сполучені Штати.

Документ забезпечує можливість для країн, що розвиваються, відхиляти ввезення на їхню територію сміття з інших країн. Угода є обов'язковою для виконання, зазначив виконавчий секретар Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) Рольф Пайєт.

За даними ООН, у світовому океані зараз перебуває вже понад 100 мільйонів тонн пластикових відходів. При цьому щороку їхня кількість збільшується ще на приблизно вісім мільйонів тонн, повідомили присутні на конференції експерти. Низка країн, зокрема, США і Канада, вже багато років вивозять пластикове сміття в азійські країни, стверджуючи, що його там належним чином переробляють. "При цьому велика частина забруднених змішаних відходів не може бути перероблена і вивозиться на звалища, спалюється або знаходить шлях в океани", - заявила експертка екологічної організації IPEN Сара Броше.