 Понад 160 українців затримали у Греції за перевезення нелегальних мігрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.09.2018

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Новини

Понад 160 українців затримали у Греції за перевезення нелегальних мігрантів

Лише з початку цього року за підозрою у такому злочині у Греції затримані 18 українців. Громадяни стають "заручниками шахрайських злочинних дій", кажуть в українському МЗС.

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У Греції станом на липень 2018 року понад 160 громадян України затримані за перевезення нелегальних мігрантів морем. Близько 120-ти з них - уже засуджені, тоді як стосовно решти тривають слідчі дії або судові розгляди. Про це в ексклюзивному коментарі DW заявив офіційний представник департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, посилаючись на дані міністерства юстиції Греції.

"Максимальний термін покарання, який отримали засуджені українці - 25 років ув'язнення", - повідомив Кирилич. За його словами, це верхня межа, передбачена грецьким законодавством, яке кваліфікує перевезення нелегальних мігрантів як тяжкий злочин.

При визначенні міри покарання, як пояснив представник українського МЗС, грецький суд бере до уваги декілька обставин. Зокрема, те, в якій ролі виступав громадянин України під час перевезення - був капітаном або лише помічником на судні, в якому технічному стані воно було, а також кого саме доправляли - жінок, чоловіків, молодь чи людей похилого віку, та чи були на ній діти або вагітні жінки. Крім того, суд зважає і на те, чи було судно забезпечене рятувальними засобами.

Кирилич також повідомив, що існує ще одна категорія громадян України, які були засуджені за такий злочин до восьми-десяти років позбавлення волі. Таких осіб через рік-два звільняють умовно-достроково, і загалом, за його даними, таких українців зараз налічується близько 30 осіб. Однак після звільнення вони зобов’язані перебувати у Греції, мешкати за певною адресою і регулярно відвідувати поліцію для засвідчення свого перебування.

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У грецьких в'язницях перебувають 112 українців, яких звинуватили в перевезенні нелегальних мігрантів. Це моряки, яким обіцяли роботу на круїзних лайнерах і яхтах, заявили в офісі українського омбудсмена. (23.07.2018)

Берегова охорона Греції затримали 64 мігрантів та трьох перевізників з України. Мігрантів намагалися переправити до Італії. (09.04.2018)

"Такі обставини ускладнюють подальшу долю цих українців. Залишивши стіни в'язниці, вони мають право проживати в Греції, вони шукають місце проживання і засоби для проживання. Шукаючи перше і друге, вони часто можуть переступати межу закону і знову повертаються туди, звідкіля прийшли", - каже Кирилич.

Саме тому він наголошує на необхідності укладення двосторонньої угоди, яка би передбачала право громадян, звільнених умовно-достроково, повертатися до України і для засвідчення приходити до консульських установ Греції там. Проект цієї угоди на початку серпня вже передали грецькій стороні, і орієнтовно у жовтні, під час засідання українсько-грецької робочої групи, мають обговорити положення цього документу.

За словами представника МЗС, громадяни України, затримані за нелегальне перевезення мігрантів, стають "заручниками шахрайських злочинних дій". "Не можна легковажно, поспішно заохочуватися на якісь пропозиції, що обіцяють добрий заробіток. Це те, що потім приводить на лаву підсудних", - наголосив Кирилич.

З метою інформування громадян про небезпеку такої діяльності в Одесі та Херсоні вже працюють морські інформаційні центри, де безоплатно консультують громадян України, які мають намір працювати в судноплавній сфері. Йдеться, зокрема, про репутацію судноплавних компаній та умов контракту із ними. Наступним українським містом, де планують відкрити такий центр, має стати Ізмаїл, повідомив Кирилич.

За даними DW, українських чоловіків, які шукають роботу, обманними діями заохочують працювати на яхтах, які нібито перевозять туристів з Туреччини до Греції. При цьому чоловікам сприяють у потраплянні до турецьких портів, звідки на яхтах вони прямують до Греції, супроводжуючи, як виявляється, нелегальних мігрантів. 

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