Помпео: США озброюють Україну для захисту від агресії Росії

США надають Україні військову допомогу задля захисту від агресивних дій з боку Росії. Про це у суботу, 15 лютого, під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки заявив держсекретар США Майк Помпео. "Росія захопила Крим та частини східної України та Грузії. США озброюють Україну, щоб допомогти цій сміливій країні захищатися від російської агресії", - зазначив він.

Держсекретар США також пригадав, як під час свого візиту до Києва наприкінці січня він відвідував військовий госпіталь, де поранений український офіцер подарував йому на згадку нашивку своєї військової частини. "І це мені нагадало про те, що заради суверенітету потрібно боротися, і боротися разом", - зауважив Помпео, повідомляє кореспондент DW.

США критикують Росію

Він також розкритикував дії Росії, Ірану та Китаю. "Деякі країни все ще прагнуть створювати імперії (...) Зараз, більше ніж через тридцять років з часу падіння (Берлінської - Ред.) стіни, країни,

які не поважають суверенітет, все ще загрожують нам", - наголосив Помпео. Він також зауважив, що Росія займається дезінформацією, "намагаючись нацькувати наших громадян один на одного".

Він також повідомив, що Вашингтон надасть до одного мільярда доларів для активізації роботи енергетичних проєктів у Східній Європі в рамках зусиль для зниження залежності від російського природного газу. "Наша мета - збільшити інвестиції приватного сектору в їхній енергетичний сектор", - наголосив він, додавши, що кошти будуть надані в рамках ініціативи "Три моря".

Помпео також заперечив критику дій США, яка пролунала у Мюнхені напередодні, 14 лютого, з боку президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier). Напередодні той наголосив, що Вашингтон за адміністрації президента Дональда Трампа відкинув "навіть ідею міжнародної спільноти". "Ці заяви не відображають реальність. Я радий повідомити, що загибель трансатлантичного альянсу сильно перебільшена. Захід перемагає і ми перемагаємо разом", - сказав Помпео.