 Помпео: США готові до переговорів з Іраном, але тиск триватиме | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.06.2019

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Новини

Помпео: США готові до переговорів з Іраном, але тиск триватиме

США готові сісти за стіл переговорів з Іраном, не висуваючи жодних умов, але водночас продовжуючи тиск на країну. У Тегерані побачили у такій позиції старі підходи та "гру слів".

Державний секретар США Майк Помпео

Державний секретар США Майк Помпео

Сполучені Штати Америки готові до переговорів з Іраном задля виходу з кризи у двосторонніх відносинах, не висуваючи при цьому жодних попередніх умов. Про це заявив у неділю, 2 червня, державний секретар США Майк Помпео.

При цьому головний американський дипломат наголосив, що Вашингтон не збирається пом'якшувати свій тиск на Іран з метою примусити його змінити поведінку.

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"Ми готові до початку діалогу (з Іраном. - Ред.) без жодних попередніх умов. Ми готові сісти разом з ними за стіл переговорів, але американські зусилля, спрямовані на зупинення злоякісної активності Ісламської республіки, цієї революційної сили, будуть продовжуватися", - заявив Помпео під час брифінгу у швейцарському місті Беллінцона, де він перебуває з візитом, інформує агенція AP.

Тегеран про заяву Помпео: Це - гра слів

Ця заява Помпео викликала негативну реакцію з боку Тегерана. У міністерстві закордонних справ Ірану заявили, що вважають заяви Помпео "грою слів" та очікують зміни поведінки США. "Ісламська республіка Іран не звертає увагу на гру слів та вираження прихованих намірів у новій формі. Значення має зміна підходу США у цілому та фактичної поведінки щодо іранської нації", - заявили у неділю у МЗС країни, інформує Reuters  з посиланням на іранську інформагенцію Mehr. А слова Помпео про необхідність продовження тиску на Іран є "тією ж старою помилковою політикою, яка потребує змін", додали у Тегерані.

Відносини між Тегераном і Вашингтоном загострилися після того, як Іран відмовився від виконання частини зобов'язань в рамках ядерної угоди. Раніше США вийшли з цієї угоди в односторонньому порядку та запровадили санкції проти нафтового й банківського секторів іранської економіки.

У відповідь на останні кроки Тегерана Вашингтон оголосив також про запровадження санкцій проти металургійної та гірничовидобувної галузей Ірану. В ЄС, своєю чергою, закликали Іран повернутися до виконання ядерної угоди й попередили про можливість застосування санкцій в разі відмови Тегерана зробити це. 

Наприкінці травня Дональд Трамп заявив, що на Близький Схід будуть перекинуті додатково 1,5 тисячі солдатів.

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