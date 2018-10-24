 Помпео: Караван мігрантів не має шансів потрапити до США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.10.2018

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Новини

Помпео: Караван мігрантів не має шансів потрапити до США

Вашингтон обіцяє вжити всіх заходів, аби не пропустити біженців до США. Білий дім очікує, що країни регіону зупинять караван.

На кордоні Гватемали та Мексики

На кордоні Гватемали та Мексики

Сполучені Штати Америки категорично виключають, що тисячі мігрантів з Латинської Америки зможуть потрапити до країни. Їх закликають повернутися на батьківщину, а уряди транзитних країн - зупинити караван біженців. Про це у вівторок, 23 жовтня, заявив держсекретар США Майк Помпео.

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Частина мігрантів, які великою колоною прямували з Латинської Америки до США, вирішила повернутися додому. Утім, тисячі осіб хочуть усе ж здолати майже чотири тисячі кілометрів, які їм лишаються до кордону з США. (21.10.2018)

Правоохоронці повідомляють про 5 тисяч мігрантів із Гондурасу, що зібралися на кордоні. Більшість хочуть дістатися США. Дональд Трамп похвалив Мексику за затримання мігрантів на кордоні. (20.10.2018)

"Я їх не пущу. Вони не пройдуть", - додав президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, якого цитує dpa. За даними американського міністерства нацбезпеки, у каравані є не лише представники Латинської Америки, але й люди з Африки, Південної Азії та Близького Сходу. Агентство ООН у справах біженців, утім, не має таких даних.

Минулого тижня тисячі мігрантів подолали річку між Гватемалою та Мексикою. Через високий рівень бідності та насильства, який панує у Центральній Америці, ці люди вирушили в дорогу, сподіваючись потрапити до Сполучених Штатів. Пізніше частина з них вирішила повернутися додому, але близько чотирьох тисяч людей планували станом на неділю дістатися кордону з США. Дональд Трамп раніше пообіцяв не впустити мігрантів у країну, стверджуючи, що серед них багато злочинців, і навіть пригрозив задіяти на південному кордоні країни додаткові сили армії.

Караван мігрантів іде Мексикою

Караван мігрантів іде Мексикою

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