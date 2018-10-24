Помпео: Караван мігрантів не має шансів потрапити до США

Сполучені Штати Америки категорично виключають, що тисячі мігрантів з Латинської Америки зможуть потрапити до країни. Їх закликають повернутися на батьківщину, а уряди транзитних країн - зупинити караван біженців. Про це у вівторок, 23 жовтня, заявив держсекретар США Майк Помпео.

"Я їх не пущу. Вони не пройдуть", - додав президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, якого цитує dpa. За даними американського міністерства нацбезпеки, у каравані є не лише представники Латинської Америки, але й люди з Африки, Південної Азії та Близького Сходу. Агентство ООН у справах біженців, утім, не має таких даних.

Минулого тижня тисячі мігрантів подолали річку між Гватемалою та Мексикою. Через високий рівень бідності та насильства, який панує у Центральній Америці, ці люди вирушили в дорогу, сподіваючись потрапити до Сполучених Штатів. Пізніше частина з них вирішила повернутися додому, але близько чотирьох тисяч людей планували станом на неділю дістатися кордону з США. Дональд Трамп раніше пообіцяв не впустити мігрантів у країну, стверджуючи, що серед них багато злочинців, і навіть пригрозив задіяти на південному кордоні країни додаткові сили армії.