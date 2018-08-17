Помер сенатор США Джон Маккейн

У США у віці 81 року помер сенатор-республіканець Джон Маккейн. "Із сенатором була дружина Сінді та його сім'я", - зазначається у повідомленні його офісу, поширеному в суботу, 25 серпня.

Смерті Маккейна передувала тривала боротьба з раком, минулого року у нього діагностували пухлину мозку. Тоді ж було проведено операцію з її видалення. Напередодні, у п'ятницю, 24 серпня, стало відомо, що Маккейн вирішив припинити лікування, оскільки залишив позаду всі очікування щодо свого виживання.Зі своєю звичною силою волі він вирішив припинити медичне лікування", - повідомила тоді його родина.

До початку політичної кар'єри Джон Маккейн закінчив Військово-морську академію США. У 1967 році він потрапив у полон у В'єтнамі під час бойового вильоту. У полоні він провів понад п'ять років, під час яких зазнав катувань. 1983 року Джона Маккейна вперше обрали до Палати представників Конгресу США. Він представляв штат Аризона в Конгресі впродовж 35 років. Маккейн двічі балотувався на посаду президента США: у 2000 році він програв на праймериз Республіканської партії Джорджові Бушу-молодшому. У 2008 році він виграв праймериз, але програв у фіналі Бараку Обамі, набравши майже 46 відсотків голосів виборців.

Джон Маккейн був непримиримим критиком російської влади, у тому числі - президента Володимира Путіна, був прибічиком жорстких санкцій щодо Росії. На початку серпня цього року він з групою сенаторів вніс проект закону про жорсткіші санкції щодо Москви за втручання у вибори США, дії в Україні та Сирії.

Маккейн був великим другом України. Він відвідував Київ під час Майдану і активно просував в Конгресі надання військової допомоги Україні. Так званий "закон Маккейна" заклав у бюджеті США на 2019 рік 250 мільйонів доларів допомоги Києву.