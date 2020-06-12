 Помер президент НАНУ Борис Патон | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.08.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Помер президент НАНУ Борис Патон

Видатний науковець і багаторічний президент Національної академії наук України Борис Патон помер на 102-році життя.

Борис Патон

Борис Патон помер на 102-му році життя

Президент Національної академії наук України (НАНУ) Борис Патон помер у середу, 19 серпня, на 102-му році життя. Про смерть видатного науковця повідомив цього дня президент України Володимир Зеленський у соціальній мережі Twitter.

Борис Патон з 1962 року був президентом Національної академії наук України. 1998 року йому вручили звання Героя України.

У 2020 році планувалося провести вибори наступного президента НАНУ. В липні поточного року Патон сказав, що бачить своїм наступником віцепрезидента академії Анатолія Загороднього, уточнює інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Раніше президія академії затвердила списки кандидатів на посаду президента НАНУ, серед яких академіки Владислав Гончарук, Анатолій Загородній, Сергій Комісаренко, академік і ексвіцепрем'єр-міністр Володимир Семиноженко, а також академік і ексголова Ради Національного банку України Богдан Данилишин, нагадує агенція.

DW.COM

Пішов з життя поет Борис Олійник

На 82-му році життя помер відомий український поет та політичний діяч Борис Олійник. Президент України Петро Порошенко висловив співчуття родині поета.  

Помер екс-прем'єр України Масол

Екс-прем'єр України, колишній голова Ради міністрів УРСР Віталій Масол помер на 90-му році життя.  

Помер український поет Іван Драч

У Києві на 82-му році життя помер український поет та політичний діяч Іван Драч. У 1989-1992 роках він був першим головою Народного руху України.  

Також за темою

Ukraine

Карантин для карантину. Чому в Україні частішають випадки COVID-19 12.06.2020

Після послаблення карантину показники інфікування коронавірусом в Україні знову почали бити рекорди. Лікарі повідомляють про критичний стан деяких лікарень Києва.

Ukraine Kiew Coronavirus

Коронавірус і економіка: чи здатна Україна пережити карантин 03.04.2020

Уряд очікує, що жорсткий карантин через коронавірус триватиме в Україні до кінця травня. Чи здатна економіка країни витримати тривалі обмеження проти пандемії COVID-19?

Iran Flugzeugabsturz Ukraine International Airlines | Wrackteile bei Teheran

Україна просить Іран передати "чорні скриньки" зі збитого Boeing 15.01.2020

Українські правоохоронці хочуть дослідити бортові самописці зі збитого в Ірані Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України". Раніше іранська влада вирішила не передавати чорни скринькі компанії Boeing.

Реклама

Докладно

Під час затримання найманців групи Вагнера під Мінськом

Затримання "вагнерівців": спецоперація Росії чи України?

Українським спецслужбам закидають причетність до затримання у Білорусі "вагнерівців". DW розбиралася у версіях.  

У Тайвані пропонують імітацію польотів на літаках, які нікуди не летять

Як авіакомпанії виживають під час пандемії COVID-19

Деякі з них почали пропонувати квитки на літаки, які не літають, або такі, що приземляються там же, де й злітають.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  