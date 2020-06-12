Помер президент НАНУ Борис Патон

Президент Національної академії наук України (НАНУ) Борис Патон помер у середу, 19 серпня, на 102-му році життя. Про смерть видатного науковця повідомив цього дня президент України Володимир Зеленський у соціальній мережі Twitter.

Борис Патон з 1962 року був президентом Національної академії наук України. 1998 року йому вручили звання Героя України.

У 2020 році планувалося провести вибори наступного президента НАНУ. В липні поточного року Патон сказав, що бачить своїм наступником віцепрезидента академії Анатолія Загороднього, уточнює інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Раніше президія академії затвердила списки кандидатів на посаду президента НАНУ, серед яких академіки Владислав Гончарук, Анатолій Загородній, Сергій Комісаренко, академік і ексвіцепрем'єр-міністр Володимир Семиноженко, а також академік і ексголова Ради Національного банку України Богдан Данилишин, нагадує агенція.