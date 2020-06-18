 Померла суддя Верховного суду США Рут Гінзбург | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.09.2020

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Померла суддя Верховного суду США Рут Гінзбург

Рут Бейдер Гінзбург була іконою для ліберальних американців. Її смерть дає можливість президенту США Дональду Трампу ще більше посилити консервативне крило у Верховному суді.

Рут Бейдер Гінзбург

Рут Бейдер Гінзбург

У США померла членкиня Верховного суду (ВС) країни Рут Бейдер Гінзбург - відома поборниця ліберальних цінностей. Вона померла в колі родини у п'ятницю, 18 вересня, у віці 87 років від наслідків ракового захворювання, повідомив Верховний суд. "Наша країна втратила юриста історичного масштабу", - заявив голова ВС США Джон Робертс.

Президент США Дональд Трамп заявив, що засмучений новиною про смерть Гінзбург, та назвав її "неймовірною жінкою", яка вела "неймовірне життя". 

Головний суперник Трампа на майбутніх виборах президента, демократ Джо Байден високо оцінив заслуги Гінбург перед країною. "Рут Гінзбург стояла за всіх нас. Вона боролася за всіх нас. (...) Для мене було честю головувати на слуханнях, коли затвреджувалася її кандидатура, і підтримувати її призначення до Верховного суду. У подальші десятиліття вона була тим незмінним і надійним голосом, який проникав в саму суть кожного питання, захищав конституційні права кожного американця і ніколи не підводив під час запеклого і непохитного захисту права вибору і свободи", - заявив Джо Байден, цитує агентство новин AP.

Гінзбург була найстарішою суддею Верховного суду США та іконою для ліберальних американців. Вона була призначена за поданням президента Білла Клінтона в 1993 році. У Верховному суді Гінзбург зробила собі ім'я в першу чергу завдяки захисту прав жінок. Вона також відіграла важливу роль у розширенні прав сексуальних меншин та права на аборт. "Суддя Гінзбург проклала шлях для багатьох жінок, в тому числі і для мене", - написала у соціальній мережі Twitter колишня кандидатка у президенти США Гілларі Клінтон.

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Відреагував на смерть судді і колишній президент США Барак Обама, який відзначиів її віру в демократію. "Суддя Рут Бейдер Гінзбург боролася до кінця, попри рак, з непохитною вірою в нашу демократію і її ідеали. Саме такою ми її і запам'ятаємо", - написав Обама у Twitter.

Колишній президент США Білл Клінтон, який свого часу висунув кандидатуру Гінзбург, заявив, що вона за свої 27 років роботи у Верховному суді перевершила його очікування.

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"Зі смертю Рут Гінзбург Америка втратила одну з найвидатніших суддів, які коли-небудь служили у Верховному суді. Вона була чудовою суддею і чудовою людиною, а також блискучою юристкою з турботливим серцем, здоровим глуздом, палкою відданістю ідеям справедливості і рівності, та безмежною мужністю перед лицем власних негараздів. Її 27 років на посаді перевершили мої найвищі очікування, коли я призначив її", - йдеться в заяві Клінтона.

Суперечки навколо наступника

Відразу після смерті Гінзбург між республіканцями і демократами розгорілася суперечка щодо призначення можливого наступника судді. Справа в тому, що в США члени Верховного Суду пропонуються президентом і затверджуються Сенатом на довічний термін. Якщо ж членами ВС США призначаються порівняно молоді юристи, як це було у випадку з номінованими Трампом суддями Нілом Горсачем (53 роки) і Бреттом Кавано (55 років), то вони можуть істотно впливати на рішення найважливішого суду США з найпринциповіших правових і конституційних питань протягом багатьох десятиліть незалежно від того, який президент перебуває при владі.

Утім, як і всі державні службовці і президенти США, щодо суддів Верховного Суду може бути проведена процедура імпічменту з відстороненням від посади, якщо їх визнають винними в державній зраді, корупції або інших серйозних злочинах. Але такого прецеденту в історії Верховного Суду США ще не було.

Членів Верховного суду США асоціюють з головними політичними партіями в країні - демократичною і республіканською. П'ятьох чинних суддів ВС вважають консерваторамии, а чотирьох, у тому числі Гінзбург, - лібералами. Тепер Трамп, користуючись більшістю республіканців у Сенаті, має можливість за лічені тижні до президентських виборів провести до Верховного суду зручного для нього кандидата і тим самим ще більше посилити консервативне крило у ВС.

Тому демократи, в надії на перемогу на виборах 3 листопада, наполягають на тому, щоб відкласти призначення наступника Гінзбург на період після виборів. Вони також посилаються на заповіт покійної судді, яка написала, що обрання її наступника після президентських виборів є її "найпотаємнішим бажанням". Лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл, утім, вже відкинув вимоги демократів, заявивши, що Сенат голосуватиме за кандидатуру, висунуту президентом Дональдом Трампом.

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