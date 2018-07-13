Політики ФРН виступають проти планів екс-радника Трампа

Німецькі політики мають протистояти планам екс-радника президента США Стівена Беннона з підтримки правих популістів у Європі. Про це статс-міністр з європейських питань у МЗС Німеччини Міхаель Рот (Michael Roth) заявив в інтерв'ю газеті Die Welt, опублікованому в понеділок, 23 липня.

Європі не можна "боятися націоналістичних кампаній, за допомогою яких пан Беннон розраховує поставити Європу на коліна", вважає Рот. За його словами, європейські "цінності сильніші, ніж ненависть і брехня" колишнього радника Дональда Трампа. "З будь-яким неприпустимим втручанням у вибори" необхідно боротися, вважає представник Християнсько-соціального союзу (ХСС) Флоріан Ган (Florian Hahn).

У свою чергу, представник фракції Соціал-демократичної партії Німеччини в Бундестазі Карстен Шнайдер (Carsten Schneider) наголосив, що необхідно позбутися "живильного середовища для популістів". Для цього слід "вирішувати проблеми, які по-справжньому турбують людей", вказав він. Ключем до цього є європейське співробітництво, впевнений Шнайдер.

Колишній радник Дональда Трампа Стівен Беннон планує заснувати в Брюсселі фонд з метою підтримки європейських популістів, повідомив 21 липня інтернет-портал The Daily Beast. Зокрема, він має намір сформувати "правопопулістську супергрупу" в Європарламенті, в яку увійдуть більше третини депутатів. Чергові вибори до парламенту ЄС заплановані на травень 2019 року.