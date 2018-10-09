Польща уклала зі США контракт на поставку скрапленого газу

Польська державна нафтогазова компанія PGNiG в середу, 17 жовтня, оголосила про укладення контракту зі США на постачання скрапленого природного газу на наступні 20 років, інформує агенція AFP.

"З 2022 року Польща нарешті не імпортуватиме газ із Росії", - наголосив глава компанії PGNiG Пйотр Возняк. Він також зазначив, що ціна американського газу "буде приблизно на 20 відсотків дешевше, аніж російського". Серед інших можливих постачальників газу для Польщі були названі Норвегія і Катар.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький, коментуючи підписання договору зі США, заявив, що "сьогодні ми можемо реалізувати наші зусилля зі зміцнення суверенітету, безпеки і конкурентоспроможності нашої газового сектора". Посол США в Польщі Джорджетт Мосбахер заявила журналістам, що даний договір укладений в рамках кампанії адміністрації президента Дональда Трампа з перетворення США на найбільшого в світі експортера скрапленого природного газу.

За умовами контракту, дві дочірні компанії американської Venture Global поставлять Польщі близько 2,7 мільярдів кубометрів скрапленого газу. Контракт строком на 20 років, вартість якого не розголошується, набуде чинності в 2022 році, коли у PGNiG закінчиться контракт з російським "Газпромом".