 Польща та Данія домовилися прокласти Балтійським морем газогін | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.12.2018

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Новини

Польща та Данія домовилися прокласти Балтійським морем газогін

Уряди Польщі та Данії домовилися про газопровід Baltic Pipe довжиною 900 кілометрів та потужністю до десяти мільярдів кубометрів газу на рік, що має почати постачання норвезького газу до Польщі у 2022 році.

Польща та Данія домовились про газогін

Польща та Данія домовились про газогін. Поки що ж Польща приймає танкери зі зрідженим газом (на фото)

Польща та Данія в п'ятницю, 30 листопада, погодилися прокласти газопровід дном Балтійського моря для постачання норвезького газу. Відповідно до плану, газогін Baltic Pipe довжиною 900 кілометрів має почати прокачувати газ до Польщі у 2022 році, коли завершується контракт Варшави з російським "Газпромом".

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"Сьогодні нам вдалося зробити квантовий стрибок у бік безпеки та незалежності польського енергетичного сектору. Було прийнято інвестиційне рішення щодо створення стратегічного газопроводу Baltic Pipe, який дозволить імпортувати газ з норвезького шельфу через Данію", - заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький у Twitter.

Польський газовий оператор GAZ-SYSTEM SA та данський Danish Energinet SOV оголосили, що вони розробили угоду щодо газопроводу, яка передбачає його введення в експлуатацію до 1 жовтня 2022 року. Потужність газогону має становити до десяти мільярдів кубічних метрів газу на рік. Проект має фінансову підтримку ЄС на суму 51,4 мільйона євро з Європейського механізму підключення (CEF). Загальні витрати на будівництво газогону не розкриваються.

Раніше Польща підписала угоду про постачання скрапленого природного газу з США, прагнучи послабити залежність від російського газу в умовах напруженості з Москвою. Окрім того, Польща розглядає можливість імпорту блакитного палива з Норвегії та Катару.

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