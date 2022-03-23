Польща планує вислати 45 російських дипломатів

Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) звернулося до міністерства закордонних справ Польщі з проханням вислати з країни 45 російських дипломатів через причетність останніх до шпигунської дільності. Як повідомив у середу, 23 березня, речник відомства, що спеціалізується на контррозвідці, ці російські дипломати працювали на спецслужби РФ "під прикриттям дипломатичної роботи", передає інформагенція AP.

"У зв'язку з політикою Росії щодо Республіки Польща та її союзників, а також на тлі агресії Росії проти України, глава агентства просить вислати зазначених осіб з території Республіки Польща", - заявив речник служби. Також повідомляється, що російського посла було викликано до міністерства закордонних справ, і рішення про подальші кроки будуть оголошені після зустрічі.

Крім того, агентство повідомило, що затримало громадянина Польщі за підозрою в шпигунстві на користь російських спецслужб. Підозрюваний мав доступ до міських архівів, йдеться у заяві агентства.

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