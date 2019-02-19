Польща вимагає офіційного вибачення від Ізраїлю за заяви про антисемітизм

Уряд Польщі вимагає від Ізраїлю офіційних вибачень за заяви ізраїльського в.о. міністра закордонних справ Ісраеля Каца. Про це у вівторок, 19 лютого, заявив голова штабу прем'єр-міністра Польщі Марек Сускі в ефірі телеканалу Polsat News. Якщо ж ізраїльський уряд не вибачиться за заяви ізраїльського дипломата про антисемітські тенденції в Польщі, то в двосторонніх відносинах настане "морозний" період, застеріг Сускі, слова якого наводить інформагенція AFP.

Раніше Кац стверджував, що багато поляків "співпрацювали з нацистами" під час Другої світової війни та "всмоктали антисемітизм з молоком матері". Ці слова ізраїльського урядовця пролунали днями в ефірі телеканалу i24. На заяви ізраїльського урядовця досить різко відреагував прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, назвавши їх "неприйнятними" та "расистськими".

Так само заступник міністра закордонних справ Польщі Шимон Шинковський вимагає від уряду Ізраїлю "спростування" та "вибачення за заяви міністра Каца". Водночас заступник голови польського Сейму Станіслав Туска виступив з вимогою оголосити Ісраеля Каца "персоною нон грата" у Польщі.

Нагадаємо, через суперечливі заяви ізраїльського керівництва щодо можливої причетності поляків до злочинів націонал-соціалістів під час Другої світової війни Моравецький спочатку скасував свою участь у запланованому на 19 лютого саміті лідерів країн Вишеградської четвірки в Єрусалимі. Згодом, після заяв Каца, Польща взагалі відмовилася від участі у заході. Саміт скасували.

Відносини між Ізраїлем та Польщею загострилися минулого тижня через заяву прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, зроблену ним у Варшаві під час міжнародної конференції, присвяченої питанням Близького Сходу, що відбулась 13-14 лютого. За даними ізраїльського видання Haaretz, тоді Нетаньяху прокоментував ухвалений у Польщі закон, що передбачає кримінальне переслідування за публічні висловлювання про причетність поляків до Голокосту під час Другої світової війни.

Хибно витлумачена заява

"Поляки співпрацювали з нацистами, і я не знаю жодного, хто був засуджений за подібне твердження", - заявив ізраїльський прем'єр, слова якого наводить агенція dpa. Ізраїльська газета Jerusalem Post навела висловлювання прем'єр-міністра Нетаньяху непрямою мовою. Вжите газетярами словосполучення натякало на причетність всього польського народу до злочинів нацистів.

Утім, 15 лютого МЗС Польщі викликало амбасадорку Ізраїлю у Варшаві, а пізніше в польському уряді повідомили, що не задоволені поясненнями ізраїльської сторони щодо хибного цитування слів Нетаньяху, нагадує інформагенція AP.

Суперечливий закон

Ухвалені в січні 2018 року поправки в польському законі про Інститут національної пам'яті призвели до бурхливої ​​дипломатичної дискусії між Ізраїлем і Варшавою. Правляча в Польщі націонал-консервативна партія "Право і справедливість" (ПіС), яка ініціювала ухвалення закону, розцінює будь-які висловлювання про те, що польський народ або польська держава були причетні до злочинів, скоєних нацистською Німеччиною, як "фальсифікацію історії".

В Ізраїлі, своєю чергою, вважають, що нова норма сприятиме запереченню ролі Польщі в злочинах проти євреїв. У роки Другої світової війни можна знайти як приклади участі поляків у знищенні польських євреїв, так і інші приклади, коли громадяни Польщі рятували своїх єврейських сусідів, нерідко і ціною власного життя.