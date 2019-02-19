 Польща вимагає офіційного вибачення від Ізраїлю за заяви про антисемітизм | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.02.2019

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Новини

Польща вимагає офіційного вибачення від Ізраїлю за заяви про антисемітизм

Якщо уряд Ізраїлю не вибачиться за заяви в.о. глави ізраїльського МЗС Ісраеля Каца про антисемітизм серед поляків, між двома країнами може настати період "морозних" відносин, застерегли у Варшаві.

Ізраїль та Польща

Уряд Польщі вимагає від Ізраїлю офіційних вибачень за заяви ізраїльського в.о. міністра закордонних справ Ісраеля Каца. Про це у вівторок, 19 лютого, заявив голова штабу прем'єр-міністра Польщі Марек Сускі в ефірі телеканалу Polsat News. Якщо ж ізраїльський уряд не вибачиться за заяви ізраїльського дипломата про антисемітські тенденції в Польщі, то в двосторонніх відносинах настане "морозний" період, застеріг Сускі, слова якого наводить інформагенція AFP.

Раніше Кац стверджував, що багато поляків "співпрацювали з нацистами" під час Другої світової війни та "всмоктали антисемітизм з молоком матері". Ці слова ізраїльського урядовця пролунали днями в ефірі телеканалу i24. На заяви ізраїльського урядовця досить різко відреагував прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, назвавши їх "неприйнятними" та "расистськими".

Так само заступник міністра закордонних справ Польщі Шимон Шинковський вимагає від уряду Ізраїлю "спростування" та "вибачення за заяви міністра Каца". Водночас заступник голови польського Сейму Станіслав Туска виступив з вимогою оголосити Ісраеля Каца "персоною нон грата" у Польщі.

Нагадаємо, через суперечливі заяви ізраїльського керівництва щодо можливої причетності поляків до злочинів націонал-соціалістів під час Другої світової війни Моравецький спочатку скасував свою участь у запланованому на 19 лютого саміті лідерів країн Вишеградської четвірки в Єрусалимі. Згодом, після заяв Каца, Польща взагалі відмовилася від участі у заході. Саміт скасували.

Відносини між Ізраїлем та Польщею загострилися минулого тижня через заяву прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, зроблену ним у Варшаві під час міжнародної конференції, присвяченої питанням Близького Сходу, що відбулась 13-14 лютого. За даними ізраїльського видання Haaretz, тоді Нетаньяху прокоментував ухвалений у Польщі закон, що передбачає кримінальне переслідування за публічні висловлювання про причетність поляків до Голокосту під час Другої світової війни.

Хибно витлумачена заява

"Поляки співпрацювали з нацистами, і я не знаю жодного, хто був засуджений за подібне твердження", - заявив ізраїльський прем'єр, слова якого наводить агенція dpa. Ізраїльська газета Jerusalem Post навела висловлювання прем'єр-міністра Нетаньяху непрямою мовою. Вжите газетярами словосполучення натякало на причетність всього польського народу до злочинів нацистів.

Утім, 15 лютого МЗС Польщі викликало амбасадорку Ізраїлю у Варшаві, а пізніше в польському уряді повідомили, що не задоволені поясненнями ізраїльської сторони щодо хибного цитування слів Нетаньяху, нагадує інформагенція AP.

Суперечливий закон

Ухвалені в січні 2018 року поправки в польському законі про Інститут національної пам'яті призвели до бурхливої ​​дипломатичної дискусії між Ізраїлем і Варшавою. Правляча в Польщі націонал-консервативна партія "Право і справедливість" (ПіС), яка ініціювала ухвалення закону, розцінює будь-які висловлювання про те, що польський народ або польська держава були причетні до злочинів, скоєних нацистською Німеччиною, як "фальсифікацію історії".

В Ізраїлі, своєю чергою, вважають, що нова норма сприятиме запереченню ролі Польщі в злочинах проти євреїв. У роки Другої світової війни можна знайти як приклади участі поляків у знищенні польських євреїв, так і інші приклади, коли громадяни Польщі рятували своїх єврейських сусідів, нерідко і ціною власного життя.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Як і багато інших

    Що за фотографія! Завдяки віддзеркаленню складається враження, що Залман Левінсон дивиться на нас з усіх боків. Знімок датується 1937 роком. Це маленький Салман, чи Сіма, - така ж дитина, як і багато інших. Він виріс у Ризі з мамою Фрідою й татом Селігом. У 1936-му його тітка переїхала у тодішню Палестину, яка перебувала під британським мандатом. Сіма регулярно надсилав їй листи.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Будинок в Ризі

    От цим малюнком Салман подякував тітці Агнесі за подарунок на дев 'ятиріччя. "Бейт" - на ідиші "будинок" - написав він над малюнком. Незабаром після цього німецький верхмат захопив Ригу. Агнес більше нічого не чула про свого племінника. Вже після війни вона дізналася: Салмана та його батьків депортували в ризьке гетто, де вони й загинули.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Показати обличчя жертв

    Цією онлайн-виставкою Меморіал історії Голокосту "Яд Вашем" вирішив показати останні листи жертв Голокосту - що вони писали перед тим, як загинули від рук нацистів. Крім того, "Яд Вашем" оприлюднив ще й фотографії дописувачів та їхніх близьких. Вгорі: світлина двадцятих років родини Келлер-Мозес. Вони були з німецького Ахена.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    "J" - єврей

    На паспорті Зіґфріда Келлера у 1938-му нацисти поставили штамп "J" (Jude - єврей). Для багатьох ця позначка стала смертним вироком. Зіґфрід - єдиний з родини, хто вижив. 2013 року він передав Яд-Вашем листи своєї матері Берти. У 1942-му вона написала йому з Терезіна в Чехії: "А тепер, мої любі діти, прощавайте і моліться за нас, і Бог захистить і нас, і вас".

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Десять листів з тисяч

    З тисяч листів, що зберігаються в архіві, Яд Вашем обрав для експозиції десять. Більшість з тих, хто їх написав, не знали, що це буде їхній останній лист перед смертю. Особливо німецькі євреї - такі, як Зіґфрід Боденгаймер (на фото у військовій формі), які воювали у Першій світовій на боці Німеччини і не могли уявити, що нацисти їх вб'ють.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Останній лист перед депортацією

    Багато хто з авторів листів намагалися приховати і прикрасити справжню ситуацію в концтаборі. Анна Майнінґер писала своїм дітям: "Ми у таборі з середи, зі мною справді все добре. Вам справді не потрібно турбуватися ... Якби б ми й надалі мали можливість отримувати звістки одне від одного … Сердечно цілую. Ваша любляча мама".

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    На Святу землю…

    З варшавського гетто Перла Тітельман написала своєму чоловікові Йозефу та доньці Рейчел: "Я збираю всю свою волю в кулак, аби вижити заради вас ... Наша туга одне за одним - безмежна". Перлу вбили. Однак Рейчел і Джозеф вижили й емігрували у 1947 році на Святу землю - в майбутній Ізраїль.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Поїзд в Освенцім

    Картина "Транспорт №2" Павла Кора зображує потяг, який привіз його батька в Освенцім - до місця його смерті. Виставка "Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту 1941-1942 рр." в онлайн-версії також нагадує і про родичів та близьких шести мільйонів євреїв, вбитих у Європі.

    Автор: Сара Юдіт Гофманн


DW.COM

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