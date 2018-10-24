 Польський президент наполягає на отриманні репарацій від Німеччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.10.2018

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Новини

Польський президент наполягає на отриманні репарацій від Німеччини

Анджей Дуда заявив, що тема компенсацій за збитки, завдані Польщі Німеччиною за часів Другої світової війни, ще не закрита. Раніше ФРН вже відхиляла ці вимоги, оскільки Польща відмовилась від компенсацій у 1953 році.

Анджей Дуда наполягає, що Німеччина не до кінця розплатилась з Польщею

Анджей Дуда наполягає, що Німеччина не до кінця розплатилась з Польщею

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Берлін повинен виплатити Варшаві репарації за збитки, яких країна зазнала в роки Другої світової війни. "У моєму розумінні виплата репарацій - це не закрита тема", - заявив він в інтерв'ю німецькій газеті Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 28 жовтня.

Він послався на експертні висновки колишнього польського президента Леха Качинського, які нібито свідчать, що нанесений Польщі збиток "так і не було відшкодовано". Зокрема йдеться про збитки у Варшаві, яка була "зрівняна з землею". "Проміжні підсумки роботи парламентської експертної групи також підтверджують, що нашу шкоду не було відшкодовано. Тож це питання правди і відповідальності", - підкреслив Анджей Дуда за кілька днів до початку польсько-німецьких урядових консультацій у Варшаві. 

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Глава уряду Польщі Беата Шидло наполягає на вимозі до уряду ФРН відшкодувати збитки, завдані Польщі під час Другої світової війни. Заперечення Берліна у Варшаві не сприймають. (09.09.2017)

Для Греції та Польщі питання репарацій за шкоду, завдану під час Другої світової війни, ще не закрите. Цілком імовірно, що ці дві країни об'єднають зусилля, аби домогтися додаткових виплат від Німеччини. (15.10.2018)

Польська правляча націонал-консервативна партія "Право і справедливість" (ПіС) створила парламентський комітет ще рік тому, щоб визначити ступінь польських претензій на отримання відшкодування з Німеччини.

Тема репарацій для Польщі давно вважалась регульованою. Утім, влітку 2017 року лідер ПіС Ярослав Качинський розпочав нову дискусію щодо цього питання. Він звинуватив Німеччину в ухилянні від відповідальності за наслідки Другої світової війни. Однак федеральний уряд Німеччини заявив, що не бачить правових підстав для додаткових претензій з боку Польщі. При цьому в Берліні посилаються на офіційну відмову Польщі від німецьких репарацій у 1953 році. Утім, теперішній польський уряд вказує на те, що тодішнє рішення Польщі було прийняте під тиском з боку СРСР.

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Повстання у Варшавському гетто: як євреї рятували своїх дітей (12.04.2018)

  • Друга світова війна, наступ військ Антигітлерівської коаліції

    1945-ий: коли усе закінчилося

    Початок кінця

    Висадка 6 червня 1944 року військ Антигітлерівської коаліції в Нормандії стала початком поразки нацистської Німеччини. На початку 1945 року американські солдати добралися до Саару. Поблизу Саарбрюкена вони зайняли одне із сіл (на фото). Складати зброю готові поки не всі.

  • Друга світова війна, радянські війська звільняють Берлін

    1945-ий: коли усе закінчилося

    Більше, ніж символ

    Хоча відвернути військову поразку армії Гітлера вже неможливо, за столицю "третього рейху" у квітні 1945 року ще ведуться запеклі бої. Солдати Червоної Армії зібралися перед Бранденбурзькими воротами - символом Берліна. У ці дні лише у столиці тисячі німецьких солдатів та представників цивільного населення зводять рахунки з життям.

  • Американці в Кельні, Друга світова війна

    1945-ий: коли усе закінчилося

    Патрулювання в Кельні

    У травні 1945-го, після 262 повітряних атак за п’ять років, війна зрештою закінчилася і для Кельна на Рейні. Американські солдати патрулюють ті кілька вільних вулиць, які ще залишилися у майже вщент зруйнованому місті. Передусім бомби маршала Королівських ВПС Великобританії Артура Харріса змінили обличчя Кельна назавжди.

  • Зустріч на Ельбі, Друга світова війна

    1945-ий: коли усе закінчилося

    Фото, що облетіло світ

    Зустріч двох переможних армій на руїнах мосту через Ельбу поблизу Торгау в Саксонії: 25 квітня 1945 року радянські солдати 58-ої гвардійської дивізії 1-го Українського фронту вітаються з американськими солдатами 69-ої піхотної дивізії. Це фото відоме у всьому світі.

  • Звільнення концтабору Дахау

    1945-ий: коли усе закінчилося

    Шоковані переможці

    Практично до самого прибуття американських солдатів у концентраційному таборі "Дахау" поблизу Мюнхена продовжували знищувати людей. На фото рядові саме виявили вагонетку з трупами убитих в’язнів. Навіть найзагартованіші з солдатів шоковані масштабами організованого нацистами масового вбивства людей.

  • Встановлення радянського прапора над Рейхстагом 2. травня 1945 року

    1945-ий: коли усе закінчилося

    Знаменитий прапороносець

    2 травня 1945 року радянський солдат, грузин Мілітон Кантарія, встановлює радянський червоний прапор із серпом і молотом над берлінським Рейхстагом. Жоден інший мотив не символізує кінець так званого "третього рейха" настільки промовисто, як цей зі стягом переможців, що розвівається над Берліном.

  • Місто Емден, зруйноване 1945 року

    1945-ий: коли усе закінчилося

    Смертоносні 18 хвилин

    Мало хто знає про долю Емдена - невеличкого міста на півночі Німеччини. Усього за 18 хвилин 6 вересня 1944 року на нього було скинуто 15 тисяч авіаційних бомб і запалювальних боєприпасів зі 181 канадського бомбардувальника. Остання повітряна атака на портове містечко у дельті річки Емс була здійснена 25 квітня 1945 року. Емден - одне з найбільш зруйнованих під час Другої світової міст у Європі.

  • Німецькі військові йдуть здаватися в полон, 1945 рік

    1945-ий: коли усе закінчилося

    Дорога в полон

    Німецьких солдатів, які пережили війну, майже скрізь очікує полон. Британські та американські табори військовополонених при цьому вважалися гуманними. На відміну від радянських. З 1941 по 1945 рік понад три мільйони німецьких солдатів потрапили в радянський полон. Третина з них (майже 1,1 мільйона осіб) загинули. Останні німецькі солдати повернулися додому з полону аж 1955 року.

  • Газети з заголовками про смерть Гітлера

    1945-ий: коли усе закінчилося

    Новина дня

    Заради цього боролися солдати Антигітлерівської коаліції. 2 травня 1945 року зі спецвипуску армійської газети Stars and Stripes американські солдати дізнаються про смерть Адольфа Гітлера. Полегшення читається на їхніх обличчях. Закінчення війни близько.

  • Зруйнований завод Krupp в Ессені, 1945 рік

    1945-ий: коли усе закінчилося

    Krupp: промисловий рушій війни в руїнах

    Як і під час Першої світової війни, головним промисловим гравцем у завойовницьких планах Гітлера є виробник сталі та зброї Krupp в Ессені. Бомбардування підприємства є однією зі стратегічних цілей ВПС Антигітлерівської коаліції. Тисячі примусових працівників звозили на роботу на заводах Krupp до 1945 року. Наприкінці війни дві третини заводів зруйновані.

  • Діти війни

    1945-ий: коли усе закінчилося

    Втрачене дитинство

    Вони не розуміють війни, але суцільні руїни під час і після війни стали для мільйонів німецьких дітлахів єдиним майданчиком для ігор. Ціле покоління виростало з цією травмою, наслідками якої досі залишаються типова німецька ощадливість та старанність.

  • Солдат вмивається у Шпрее, Берлін 1945 року

    1945-ий: коли усе закінчилося

    Виживання і після війни

    Людина й війна: цей невідомий німецький солдат вижив, проте його побут ще не скоро нормалізується. 1945 року вода, струм та опалення в Німеччині – розкіш. Аби вижити, треба мати силу волі, вміння імпровізувати та знаходити вирішення проблем.

  • Виставка до 70-річчя закінчення Другої світової війни в Берліні

    1945-ий: коли усе закінчилося

    Весна у Берліні

    Через 70 років після закінчення Другої світової війни Паризька площа (Pariser Platz) у центрі Берліна - місце, де зустрічаються минуле і сучасність. Виставка просто неба під назвою "Травень 1945-го. Весна в Берліні" нагадує про капітуляцію столиці 2 травня та завершення війни в Європі навесні 1945 року.

    Автор: І.Ондрускова, Ф.Ваґенер, Т.Бондаренко


DW.COM

1945-ий: коли усе закінчилося

Беззастережною капітуляцією Німеччини у травні 1945 року завершилася Друга світова війна у Європі. Німеччина - в руїнах. Американські та радянські військові зустрічають тих, з ким вели довгу боротьбу. (07.05.2015)  

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