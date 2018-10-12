 Покупниця розрізаної картини Бенксі не стала скасовувати угоду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.10.2018

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Новини

Покупниця розрізаної картини Бенксі не стала скасовувати угоду

Колекціонерка, яка купила картину Бенксі "Дівчинка з повітряною кулькою", не відмовилася від її придбання після часткового самознищення твору. Вартість полотна не змінилася.

Шредер розрізав картину Бенксі одразу після її продажу

Шредер розрізав картину Бенксі одразу після її продажу

Покупниця картини британського вуличного художника Бенксі "Дівчинка з повітряною кулькою", що самознищилася одразу після продажу на аукціоні, вирішила не відмовлятися від придбання твору. Про це ввечері у четвер, 11 жовтня, повідомив аукціонний дім Sotheby's.

Неназвана колекціонерка з Європи заплатить за картину близько 1,4 мільйона доларів. "Коли пролунав удар молотка і робота була порізана на фрагменти, я спочатку була шокована, але поступово почала розуміти, що в підсумку мені дістанеться шматочок історії мистецтва", - передали в аукціонному домі слова колекціонерки, цитує агентство Reuters.

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Після часткового знищення картині дали нову назву - "Любов у відрі для сміття", повідомив Sothebyʼs. "Бенксі не знищив твір мистецтва на аукціоні, він створив новий", - зазначив керівник відділу сучасного європейського мистецтва аукціонного дому Алекс Бранжик.

"Дівчинка з повітряною кулькою" була продана на аукціоні 5 жовтня. Але відразу після закінчення торгів половина полотна була порізана захованим в картинній рамі шредером. У Sotheby's, якому твір належав з 2006 року, стверджують, що не знали про прихований в рамі пристрій. 

На сторінці в мережі Instagram, яка вважається єдиним офіційним акаунтом Бенксі в соцмережах, було опубліковано відео встановлення шредера у картину та її знищення на аукціоні Sotheby's. "Кілька років тому я таємно вмонтував шредер в картину. На випадок, якщо її коли-небудь виставлять на аукціон", - зазначено в титрах.

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Відома картина "Дівчинка з повітряною кулькою" була порізана шредером, встановленим у товсту позолочену раму. Аукціонний дім Sotheby's тепер обговорює подальші кроки із покупцем картини.

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