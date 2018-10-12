Покупниця розрізаної картини Бенксі не стала скасовувати угоду

Покупниця картини британського вуличного художника Бенксі "Дівчинка з повітряною кулькою", що самознищилася одразу після продажу на аукціоні, вирішила не відмовлятися від придбання твору. Про це ввечері у четвер, 11 жовтня, повідомив аукціонний дім Sotheby's.

Неназвана колекціонерка з Європи заплатить за картину близько 1,4 мільйона доларів. "Коли пролунав удар молотка і робота була порізана на фрагменти, я спочатку була шокована, але поступово почала розуміти, що в підсумку мені дістанеться шматочок історії мистецтва", - передали в аукціонному домі слова колекціонерки, цитує агентство Reuters.

Після часткового знищення картині дали нову назву - "Любов у відрі для сміття", повідомив Sothebyʼs. "Бенксі не знищив твір мистецтва на аукціоні, він створив новий", - зазначив керівник відділу сучасного європейського мистецтва аукціонного дому Алекс Бранжик.

"Дівчинка з повітряною кулькою" була продана на аукціоні 5 жовтня. Але відразу після закінчення торгів половина полотна була порізана захованим в картинній рамі шредером. У Sotheby's, якому твір належав з 2006 року, стверджують, що не знали про прихований в рамі пристрій.

На сторінці в мережі Instagram, яка вважається єдиним офіційним акаунтом Бенксі в соцмережах, було опубліковано відео встановлення шредера у картину та її знищення на аукціоні Sotheby's. "Кілька років тому я таємно вмонтував шредер в картину. На випадок, якщо її коли-небудь виставлять на аукціон", - зазначено в титрах.