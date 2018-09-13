Позови щодо МН17: як родичі загиблих судяться з Росією та банками РФ

Родичі жертв збитого над Україною у 2014 році Boeing 777 намагаються покарати винних у трагедії і позиваються проти Росії та російських банків. Шанси позовів для DW оцінили європейські юристи.
Родичі загиблих пасажирів літака Boeing 777, збитого над Україною 17 липня 2014 року, не пов'язують усіх сподівань притягнути до відповідальності причетних до трагедії лише з міжнародним розслідуванням, яке триває у Нідерландах. Вони йдуть і іншими шляхами у спробах домогтися покарання винних. Але шанси на успіх не у всіх позовів однаково великі - такий висновок випливає з розмов з юристами, яких DW попросила прокоментувати розвиток трьох скарг - двох у Європейському суді з прав людини і одного позову - у федеральному суді США в Нью-Йорку. За збігом, на початку квітня усі ці три справи отримали розвиток.
Позов у США: спроба притягнути до відповідальності банки
4 квітня до суду в Нью-Йорку був поданий позов до "Сбербанка", банку ВТБ, а також фінансових компаній Western Union і MoneyGram. Рідні громадянина США Куїнна Лукаса Шенсмена, який летів рейсом MH17, звинуватили фінансові інститути у здійсненні грошових переказів проросійським сепаратистам у так званій "ДНР". Саме з території, контрольованої самопроголошеною республікою, був здійснений запуск ракети, яка збила Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, - у цьому впевнена міжнародна група слідчих під керівництвом Нідерландів.
Позивачам доведеться подолати складну перешкоду, оскільки суд відбувається у США, а два банки-відповідачі працюють в Росії. "Верховний суд США різко обмежив екстратериторіальну дію американського права (тобто за межами США. - Ред.)", - сказав DW професор Маттіас Леман (Matthias Lehmann), керуючий директор інституту міжнародного приватного права з Боннського університету. Але є винятки, наприклад, закон про боротьбу з тероризмом, ухвалений у 1992 році, на нього і посилаються родичі загиблого. "Позови, які спираються на такі закони, можуть бути застосовані екстратериторіально", - пояснює Леман. Інше питання, що судді повинні будуть погодитися з тим, що атака на літак була актом тероризму. "На мою думку, це сумнівно", - зазначив професор Леман, додавши, що падіння MH17 було більше схоже на "ненавмисний наслідок воєнних дій у зоні конфлікту".
Іще складніше довести зв'язок між збитим Boeing та фінансовими операціями того ж "Сбербанка" або Western Union, зауважив у інтерв'ю DW доцент кафедри міжнародного права на юридичному факультеті Оксфордського університету Антоніос Цанакопулос: "Суд вимагатиме показати, що є причинний зв'язок між роботою банків і конкретним злочином. Тут ідеться не про юридичну експертизу, це чиста логіка".
Зрештою, суд у США має встановити, що дії російських банків у принципі підпадають під його юрисдикцію. Теоретично суду можуть бути надані, наприклад, такі свідоцтва, як квитанція про грошову транзакцію в доларах США, здійснену на підконтрольну сепаратистам територію. Це стало би доказом того, що російські банки користувалися американською фінансовою системою. "Але без доказу, який б'є наповал, буде складно подолати наявні перешкоди", - підсумовує Леман. Оксфордський юрист Цанакопулос також вважає "відносно малоймовірним", що на позивачів чекає успіх в американському суді.
Позови до Росії в ЄСПЛ
Також 4 квітня Європейський суд з прав людини передав Росії дві скарги: "Айлей та інші проти Росії" та "Енглін та інші проти Росії". Колективні позови подані від імені 380 родичів жертв катастрофи MH17. Позивачі з Німеччини, Австралії, Нідерландів, США та інших країн звинувачують Росію у порушенні права жертв на життя, а також у тому, що російська влада зробила недостатньо для розслідування обставин злочину.
Росія підтвердила отримання скарг і пообіцяла спрямувати до ЄСПЛ свою позицію до початку осені. Причетність до трагедії влада РФ заперечує. Глава міжнародної практики групи "Агора" Кирило Коротеєв вважає, що у випадку з позовами щодо MH17 у Страсбурзі головне питання полягає в тому, "як ЄСПЛ ухвалюватиме рішення за повної відсутності російського розслідування, якщо основні докази ("Бук") у справі можуть перебувати на території РФ". На його думку, в суду не було справ і немає розробленої практики для випадків, коли ЄСПЛ "доводилося б робити висновки про відповідальність держави за порушення Конвенції без доказів, які з цієї держави походять".
Антоніос Цанакопулос навпаки переконаний, що подібна практика у Страсбурзького суду є: "Залежить від доказів, які вони (позивачі. - Ред.) зможуть надати". Він нагадав, що ЄСПЛ притягнув Великобританію до відповідальності за дії в Іраку: "Чому? Тому що в Іраку були британські війська. А Туреччину притягли до відповідальності за дії на Кіпрі". Головне завдання позивачів, за словами Цанакопулоса, - довести те, що Росія мала "ефективний контроль" на Сході України і що слід говорити про розширення її юрисдикції на цій території.
Процедура для ведення подібних справ у ЄСПЛ цілком розроблена, вважає і професор Франк Маєр (Frank Meyer), керівник кафедри кримінального та міжнародного кримінального права в університеті Цюриха: "У недавньому минулому була низка процесів, в яких ЕПСЛ мав справу з неналаштованими на співпрацю відповідачами". У зв'язку з MH17 Маєр вважає, що суд може скористатися досвідом попередніх справ, зокрема, залучити до справи незалежну експертизу, а також провести оцінку негативних наслідків відмови Росії допомагати в розслідуванні обставин загибелі пасажирів Boeing 777.
"Зараз в ЄСПЛ діє юридичний принцип правозастосування, за яким усі країни, які ратифікували Європейську конвенцію з захисту прав людини і основних свобод, колективно відповідають за захист прав людини", - заявив Маєр у розмові з DW. Звідси випливає, що незалежно від місця злочину та причетності держави виникає обов'язок надавати один одному правову допомогу в розслідуванні. "Щонайменше цей процесуальний обов'язок був однозначно і явно порушений", - підсумовує Франк Маєр.