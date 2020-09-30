Пожежі на Луганщині забрали життя чотирьох осіб

Унаслідок масштабних пожеж в Луганській області загинуло четверо людей, ще 10 постраждалих були госпіталізовані з отруєнням чадним газом, евакуйовано 120 осіб. Про це зранку четверга, 1 жовтня, повідомила пресслужба Луганської облдержадміністрації.

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"Пожежа поширилася майже на 10 тисяч гектарів. У вогняному колі опинилися 11 селищ, в тому числі, в безпосередній близькості від Сєвєродонецька. (...) Чотири людини загинули. (...) Пошкоджено вогнем кілька десятків будинків і громадських будівель ", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Вогонь пошкодив десятки будівель

Станом на ранок четверга в Луганській області зафіксовано 146 пожеж, з них ліквідовано - 82, триває гасіння - 64, додали в пресслужбі Луганської ОДА.

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Раніше генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила на своїй сторінці у соцмережі Facebook, що серед жертв вогню - лісничий. Вона також додала, що за фактами масштабних пожеж розпочато кримінальні провадження через ймовірне порушення вимог пожежної безпеки.

Триває гасіння понад 60 пожеж

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За даними генпрокурорки, в ніч на четвер на Луганщині зафіксовано займання лісових масивів, трави і чагарників в Старобільському, Станично-Луганському та Новоайдарському районах. "Через пориви вітру полум'я швидко поширюється. Триває гасіння вогню і евакуація населення", - написала Венедиктова. До боротьби з пожежами залучено підрозділи рятувальників Луганщини, Донеччини, Харківщини, Дніпропетровщини та Полтавщини.

Місцева влада: пожежі провокують бойовики з ОРДЛО

Натомість у Станично-Луганській райдержадміністрації (РДА) у ніч на четвер поінформували, що проросійських бойовиків на Донбасі обстрілюють з великокаліберної зброї лісовий масив поблизу Станиці Луганської, провокуючи нові пожежі. "За повідомленнями жителів Станиці Луганської, починаючи з 23:30 фіксуються постріли зі зброї великого калібру з окупованої території. (...). Близько 00:20 надійшло повідомлення про пожежу в лісовому масиві", - йдеться в повідомленні на сторінці РДА у Facebook.

Інформацію про обстріл з боку ОРДЛО також підтвердив глава Луганської ОДА Сергій Гайдай: "У нас є інформація, що з боку непідконтрольної території були постріли "трассери", тобто навмисно підпалювалася трава", - повідомив Гайдай, слова якого наводить у ніч на четвер телеканал "Україна 24".