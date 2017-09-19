 Пожежа в ″Токіо Стар″: власнику готелю в Одесі повідомили про підозру | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.08.2019

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Пожежа в "Токіо Стар": власнику готелю в Одесі повідомили про підозру

Про підозру власнику згорілого готелю "Токіо Стар" повідомили в прокуратурі Одеської області. Тим часом ідентифікували кілька тіл жертв пожежі, серед яких і громадянка Австралії.

Пожежа в готелі Токіо Стар у Одесі

На місці пожежі в готелі "Токіо Стар" у Одесі

Власнику одеського готелю "Токіо Стар", де сталася пожежа, вручено повідомлення про підозру. Про це в понеділок, 19 серпня, повідомила пресслужба прокуратури Одеської області на своєму сайті. "Прокуратура повідомила про підозру вказаній особі у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки", - уточнили в прокуратурі.

Власник готелю є поки єдиним, кого затримали правоохоронці. "У цій справі затримано одну людину - власника готелю. Йому повідомлено про підозру (…), сьогодні йому мають обирати запобіжний захід", - заявили в облпрокуратурі агенції "Інтерфакс-Україна".

Водночас у прокуратурі області зазначили, що в рамках розслідування перевіряють деяких інших людей, зокрема тих, хто орендував це приміщення, але поки ні в кого більше процесуального статусу немає.

DW.COM

Унаслідок пожежі в одеському готелі "Токіо Стар" загинули вісім осіб, ще 10 постраждали, повідомляє пресслужба ДСНС України. З місця події евакуювали близько 150 осіб. (17.08.2019)

Про затримання власника готелю "Токіо Стар" в Одесі Вадима Чорного повідомила обласна прокуратура. Його підозрюють у порушенні вимог пожежної безпеки. (18.08.2019)

Деякі з 270 кімнат готелю "Токіо Стар" в Одесі не мали вікон, повідомили в ДСНС. Четверо з постраждалих - у критичному стані. Зеленський пообіцяв притягти власника закладу до відповідальності. (17.08.2019)

Нагадаємо, 17 серпня правоохоронці затримали власника готелю "Токіо Стар" Вадима Чорного.

"Основна версія того, що сталося, - займання в (електрощитовій. - Ред.) щитку пральні. Версія про нібито приховання злочину не підтверджується", - додали в прокуратурі.

Серед загиблих є громадянка Австралії

Тим часом в мерії Одеси повідомили про ідентифікацію частини загиблих унаслідок пожежі в готелі. За словами мера міста Геннадія Труханованова, слова якого наводить місцеве видання "Думская", серед упізнаних загиблих кілька громадян України та громадянка Австралії.

Жертвою вогню також стала одна дитина, додає видання.

Як повідомлялося, одеський готель "Токіо Стар", де виникла пожежа, був переобладнаний з колишнього трамвайного депо. Це - двоповерхова будівля з 270 номерами, з яких багато навіть не мали вікон. Раніше в ДСНС вказали, що в липні цього року було заплановано перевірку готелю, але його форма власності змінилася і представників держслужби не допустили до перевірки.

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