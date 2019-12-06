 Пожежа в Одесі: вже восьмеро загиблих, Нацполіція встановлює підозрюваних | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.12.2019

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Новини

Пожежа в Одесі: вже восьмеро загиблих, Нацполіція встановлює підозрюваних

За результатами проведених слідчих дій готуються повідомлення про підозри двом особам, кажуть у Нацполіції. Правоохоронці заявили також про виявлення ще двох тіл загиблих, у лікарні помер рятувальник.

Пожежа в Одеському коледжі, 4 грудня 2019 року

Пожежа в Одеському коледжі, 4 грудня 2019 року

Національна поліція України встановила перших підозрюваних у причетності до пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Про це в суботу, 7 грудня, повідомили в управлінні Нацполіції в Одеській області.

За словами представника управління Сергія Шайхета, "за результатами вже проведених слідчих дій, готуються повідомлення про підозри двом особам". Повідомлення якнайшвидше скерують до прокуратури Одеської області для погодження, після чого - оголосять самим підозрюваним, зазначив Шейхет.

Він не виключив, що внаслідок подальших слідчих дій "підозрюваних може стати більше", зазначається у повідомленні на сайті управління Нацполіції в Одеській області.

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Кількість загиблих зросла до восьми

Увечері 7 грудня в Нацполіції повідомили про виявлення тіл ще двох загиблих. "Проводиться їх огляд судово-медичним експертом та ідентифікація", - йдеться у повідомленні на сайті управління Нацполіції в Одеській області. Таким чином, кількість загиблих зросла до семи. Кількість зниклих безвісти, з огляду на попередні повідомлення поліції, становить восьмеро осіб.

Раніше Сергій Шайхет повідомив, що родичі вже впізнали два тіла з чотирьох виявлених раніше під завалами на місці пожежі. Інші два тіла досі не впізнані, тож їх направили на судово-медичну експертизу.

Ввечері у суботу в лікарні помер один із рятувальників, який постраждав під час гасіння пожежі.

Нагадаємо, 4 грудня на третьому поверсі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула пожежа. Її площа становила близько чотирьох тисяч квадратних метрів. Рятувальникам вдалося евакуювати понад 40 людей. Пожежу локалізували.

Співробітники Національної поліції розпочали розслідування за статтею Кримінального кодексу щодо порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Всього внаслідок пожежі постраждала 31 людина. За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у лікарнях залишаються ще 10 людей. 

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