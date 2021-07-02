Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Погроми

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "погроми".

Погромами називають насильницькі акції стосовно певної групи суспільства. За погромами, як правило, стоять релігійна або національна нетерпимість. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Львівський погром 1941 року: підігріта ненависть

Львівський погром 1941 року: підігріта ненависть 02.07.2021

Перші дні після нападу Німеччини на СРСР 80 років тому ознаменувалися для Львова вибухом антиєврейського насильства. Місто поринуло у ненависть, посіяну протистоянням ідеологій і розпалену злочинами радянської влади.
У Нью-Йорку скасували комендантську годину, а з Вашингтона виводять Нацгвардію

У Нью-Йорку скасували комендантську годину, а з Вашингтона виводять Нацгвардію 07.06.2020

Мер Нью-Йорка скасував комендантську годину, запроваджену в місті після масових заворушень і випадків мародерства, викликаних смертю Джорджа Флойда. Натомість Дональд Трамп наказав вивести зі столиці нацгвардійців.

Напади на ромів в Україні: злочини без покарання? (18.03.2019) 18.03.2019

Роми бояться йти до українського суду навіть після жорсткого нападу та вбивств з боку праворадикалів в Україні.

Берлін - місто, в якому євреї хочуть жити

Берлін - місто, в якому євреї хочуть жити 09.11.2018

Як живуть і про що думають євреї в Берліні через 80 років після єврейських погромів в Німеччині? Репортаж DW.

Коментар: Як німці мовчки дивились на єврейські погроми 80 років тому

Коментар: Як німці мовчки дивились на єврейські погроми 80 років тому 09.11.2018

Через 80 років після єврейських погромів в Німеччині кожен може поставити собі питання: а як на це реагувала моя родина? Фелікс Штайнер розповідає про свій досвід.

Президент Німеччини вимагає протидії новому агресивному націоналізму

Президент Німеччини вимагає протидії "новому агресивному націоналізму" 09.11.2018

У роковини єврейських погромів у нацистській Німеччині президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр виступив за рішучу боротьбу проти націоналізму та закликав до прихильності демократії.
Українські роми побоюються нових нападів (відео)

Українські роми побоюються нових нападів (відео) 25.07.2018

Після нападів на ромські табори у різних містах України та вбивства молодого рома у Львові страх охопив ромські громади. DW відвідала жертв насильства праворадикалів на Закарпатті.

Напади на ромів в Україні: від влади очікують захисту (24.07.2018) 24.07.2018

Після хвилі насильницьких нападів на ромські табори у різних містах України та вбивства молодого рома у Львові страх охопив ромські громади. DW відвідала жертв насильства праворадикалів на Закарпатті, де живе найбільше представників ромів в Україні.
Напад на ромський табір у Львові: черговий наслідок бездіяльності

Напад на ромський табір у Львові: черговий наслідок бездіяльності 26.06.2018

Відповідальність за напад на табір ромів у Львові правозахисники і мер міста покладають на правоохоронців. СБУ як завжди шукає "російський слід", а поліція виправдовується: питання до спецслужб.
Підпал у Золінгені: расизм, що руйнує життя (відео)

Підпал у Золінгені: расизм, що руйнує життя (відео) 29.05.2018

За участі Анґели Меркель у німецькому Золінгені відзначать 25-ті роковини трагедії однієї турецької родини. Дві жінки і троє дівчат загинули від підпалу будинку неонацистами у 1993 році.

Трагедія у Золінгені: наслідки расизму і рана, яка не загоюється (29.05.2018) 29.05.2018

Дві жінки і троє дівчат турецького походження загинули від підпалу їхнього будинку неонацистами у 1993 році у Золінгені на заході Німеччини. Цю трагедію у Німеччині згадують щороку, щоб вшанувати жертв і засудити расизм.
Поліція розслідує напад на ромів на Лисій горі в Києві

Поліція розслідує напад на ромів на Лисій горі в Києві 25.04.2018

Провадження відкрили після публікації в інтернеті відео з місця подій. Ідеться про порушення рівноправності та хуліганство.
Роми на Лисій горі: спалити не можна залишити

Роми на Лисій горі: спалити не можна залишити 25.04.2018

Ромські громади в Україні заявляють про утиски та погрози від праворадикалів. Після спалення табору ромів на Лисій горі у Києві, DW з'ясовувала, хто і навіщо підкладає дров до багаття.
Як живеться культурним центрам Росії і України на тлі конфлікту

Як живеться культурним центрам Росії і України на тлі конфлікту 27.02.2018

20 років тому Україна та Росія підписали угоду про створення культурних центрів. Кореспонденти DW з'ясували, як працюють ці установи у Києві та Москві на тлі конфлікту.
Лариса Денисенко: Коли держава як стихійне лихо

Лариса Денисенко: Коли держава як стихійне лихо 31.08.2016

"Прирівнювати виселення людей до гарантій їхньої безпеки - приклад збоченого уявлення про правові рамки та права людини", - Лариса Денисенко, спеціально для DW.
Коментар: Самосуд в Лощинівці - результат недовіри владі

Коментар: Самосуд в Лощинівці - результат недовіри владі 30.08.2016

Погроми в циганських будинках під Одесою після вбивства 9-річної дівчинки загрожують перерости в етнічний конфлікт. Чи зможе українська влада цьому запобігти? Думка Сергія Руденка - спеціально для DW.
Інші статті