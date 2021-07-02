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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "погроми".
Погромами називають насильницькі акції стосовно певної групи суспільства. За погромами, як правило, стоять релігійна або національна нетерпимість. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Мер Нью-Йорка скасував комендантську годину, запроваджену в місті після масових заворушень і випадків мародерства, викликаних смертю Джорджа Флойда. Натомість Дональд Трамп наказав вивести зі столиці нацгвардійців.
Після хвилі насильницьких нападів на ромські табори у різних містах України та вбивства молодого рома у Львові страх охопив ромські громади. DW відвідала жертв насильства праворадикалів на Закарпатті, де живе найбільше представників ромів в Україні.
Дві жінки і троє дівчат турецького походження загинули від підпалу їхнього будинку неонацистами у 1993 році у Золінгені на заході Німеччини. Цю трагедію у Німеччині згадують щороку, щоб вшанувати жертв і засудити расизм.