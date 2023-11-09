Листопадові погроми. Наслідки та пам'ять
9 листопада 2023 року - 85-ті роковини "кришталевої ночі". Під час погромів 1938 року вбили 1300 людей. Постраждало понад 1400 храмів. Майже 30 тисяч євреїв депортували до концтаборів.
У Берліні однією з цілей погромників під час "кришталевої ночі" була синагога на вулиці Фазаненштрасе, зведена на початку 1910-х років.
Так вона виглядала після підпалу і пожежі. Під час погромів на території "третього рейху" вбили 1300 людей, зруйнували або пошкодили понад 1400 єврейських храмів і приблизно 7000 магазинів і майстерень, що належали євреям. Майже 30 тисяч людей депортували до концтаборів.
У 1960 році на місці синагоги звели громадський центр і встановили пам'ятник. Наприкінці жовтня 2023 року тут відбулася акція солідарності із заручниками, захопленими терористами ХАМАСу в Ізраїлі. На вулиці встановили стіл на 220 людей - рівно стільки на той момент перебували у руках терористів.
"Кришталева ніч" вважається датою початку геноциду, жертвами якого стало шість мільйонів людей. Центральний меморіал пам'яті вбитих євреїв Європи розташований у Берліні неподалік Бранденбурзьких воріт. Меморіал відкрили в 2005 році. У підземній частині розташований документаційний центр.
"Сімнадцятий шлях" на вокзалі в районі Груневальд. Звідси депортували євреїв із Берліна до концентраційних таборів. Перший склад пішов 18 жовтня 1941 року - 1089 дітей, жінок і чоловіків. Останній - 27 березня 1945 року. Загалом - 50 тисяч людей.
До початку Голокосту в Берліні проживали близько 160 тисяч євреїв. Цей пам'ятник у районі Коппенплац нагадує про спорожнілі будинки і квартири, точніше - людей, яких звідси депортували. Із понад 54 тисяч берлінських євреїв, які потрапили до концтаборів, вижили лише півтори тисячі.
20 січня 1942 року на віллі в передмісті Берліна відбулася нарада - Ванзейська конференція. Півтора десятка функціонерів НСДАП обговорили "остаточне вирішення єврейського питання в Європі". Єдиний збережений протокол виявили під час підготовки Нюрнберзьких процесів.
Тут, на березі озера Ванзе, у тодішньому гостьовому домі СС, був написаний сценарій Голокосту - систематичного і масового знищення євреїв у "третьому рейху". У будівлі зараз розташований документаційний центр.
"Камені спотикання" - 10 на 10 сантиметрів - можна побачити в Німеччині та багатьох інших країнах Європи. Такі таблички монтують на тротуарах перед будинками або біля місць, де колись стояли будинки, з яких євреїв відправляли до концтаборів. У Берліні таких нагадувань уже понад 10 тисяч.
Площа Хаусфогтайплац була серцем світу моди. Цей монумент із високих дзеркал нагадує про єврейських модельєрів, швачок і ткачів, які випускали одяг для всієї Європи. Спочатку нацисти видали заборону на професії, потім змусили власників продати підприємства, за цим слідували депортації...
У Берліні збереглося вісім єврейських кладовищ. Найбільше розташоване в районі Вайсензе - понад 115 тисяч пам'ятників. За часів "третього рейху" багато євреїв переховувалися тут від переслідування. Уже через кілька днів після закінчення війни тут відбулося перше богослужіння.
Хакські двори в районі Мітте - за часів "третього рейху" в цьому місці на фабриці з виробництва щіток працювало багато глухих і сліпих єврейських співробітників. Німецький підприємець Отто Вайдт врятував цих людей від концтаборів. Сьогодні в колишній майстерні працює музей.
Єврейський музей входить до числа найбільш відвідуваних у Берліні. Його відкрили у 2001 році. За цей час тут побувало понад 10 мільйонів людей. Сучасна будівля зверху нагадує зламану лінію - розірвану Зірку Давида, що символізує мінливість долі євреїв.
Нова синагога на Оранієнбургер-штрассе - один із небагатьох храмів, які пережили "кришталеву ніч". Тоді будівля отримала пошкодження, але пожежу загасили. У 1958 році частини, що перебували в аварійному стані, розібрали, зберігши фасад. Синагогу відновили в 1988-1995 роках.
У 1910 році на подвір'ї будинку номер 33 по вулиці Брунненштрассе звели приватну синагогу Beth Zion. Під час "кришталевої ночі" приміщення розгромили, після чого будівля тривалий час була порожня. У 2005 році тут знову відкрили храм і релігійну школу.
17 жовтня 2023 року в бік будівлі на вулиці Брунненштрассе кинули пляшки із запальною сумішшю, які розбилися на тротуарі. Нападники зникли. Прокуратура веде розслідування. Наступного дня місце злочину відвідали бургомістр Берліна Кай Вегнер та інші міські політики.
9 листопада, у роковини "кришталевої ночі", синагога на Брунненштрассе стане місцем проведення головного пам'ятного заходу, присвяченого жертвам антисемітизму в минулому і в наші дні. Цю фотографію зроблено 2016 року - під час семінару про історію євреїв у Німеччині та юдаїзм для майбутніх поліцейських.