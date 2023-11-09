До початку Голокосту в Берліні проживали близько 160 тисяч євреїв. Цей пам'ятник у районі Коппенплац нагадує про спорожнілі будинки і квартири, точніше - людей, яких звідси депортували. Із понад 54 тисяч берлінських євреїв, які потрапили до концтаборів, вижили лише півтори тисячі.