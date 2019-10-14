 Погорілий собор Нотр-Дам де Парі може завалитися? | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 13.01.2020

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Культура й стиль життя

Погорілий собор Нотр-Дам де Парі може завалитися?

Пожежа в Нотр-Дамі у квітні 2019 року шокувала весь світ. Відбудова храму поставила Францію перед великими викликами. Чи справді є небезпека, що будівля завалиться, DW розповіла ексархітекторка Кельнського собору.

Пожежа в квітні 2019 року зруйнувала вежу собору, збудовану в 19-му столітті

Пожежа в квітні 2019 року зруйнувала вежу собору, збудовану в 19-му столітті

Собори - це складні архітектурні споруди. Мистецтвознавиця Барбара Шок-Вернер (Barbara Schock-Werner) знає це не лише як архітекторка та фахівчиня з догляду за пам'ятками, але передусім завдяки своєму 13-річному досвіду роботи архітекторкою Кельнського собору - найбільшого готичного храму Європи. Крім того, вона координує допомогу, яку Німеччина надає для відбудови Нотр-Дам де Парі - головного собору столиці Франції, який був частково зруйнований унаслідок пожежі в квітні 2019 року. DW розпитала її про те, як триває відбудова собору і наскільки великою є небезпека того, що він завалиться.

DW: Нещодавно декан собору Нотр-Дам де Парі Патрік Шове критично оцінив стан будівлі. За його словами, небезпека завалу склепіння собору становить 50 на 50. Що Ви думаєте про таку оцінку?

Нові завали цілком реальні. Навряд чи склепіння завалиться цілком, але можуть обвалитися нові його частини. Що більшість людей не усвідомлює, так це те, що високі температури пошкоджують і камінь також. Простіше кажучи, великий жар руйнує структуру каменя. Склепіння собору Нотр-Дам було зруйновано в трьох місцях, через те що відвалилися його частини. На тих частинах склепіння, які поки стоять, досі лежать тонні обпалених дубових сволоків. Тому ходити під склепінням не дозволено, адже з нього досі відпадають камені.

Чому саме зараз настала особливо небезпечна фаза робіт у Нотр-Дамі?

На даний момент намагаються прибрати риштування, яке було встановлене в соборі до пожежі для реставраційних робіт. Внаслідок великих температур, які утворилися під час пожежі, металеві частини риштування зварилися між собою. Головний архітектор французьких пам'яток архітектури Філіпп Вільнев побоюється, що як риштування приберуть, то порушиться баланс, який зараз якраз встановився у будівлі. Крім того, поки що не було можливості встановити, наскільки вогонь пошкодив ті камені склепіння, які досі тримаються. Адже навіть якщо склепіння не завалиться, аналіз може показати, що вогонь усе ж настільки пошкодив камені, з яких воно складається, що їх доведеться замінити новими. Лише коли ці речі з'ясують, можна буде встановити тимчасовий дах та захистити таким чином склепіння. Варто сказати, що колегам із Парижа поки що щастило із погодою - склепінню не довелося переживати жодних громовиць.

Свинцевий пил ускладнює роботи всередині Собору Паризької Богоматері

Свинцевий пил ускладнює роботи всередині Собору Паризької Богоматері

Які ще перепони стоять на шляху відбудови Собору Паризької Богоматері?

Філіпп Вільнев сказав, що верхній шар зовнішніх стін завтовшки 20 сантиметрів розплавився, на даний момент їх аналізують. Якщо камінь там справді був сильно пошкоджений вогнем, потрібно буде замінити весь верхній шар. Це ще більше затягне термін відбудови. А ще, звісно, небезпеку для людей становить повсюдний свинцевий пил. Швидко працювати всередині неможливо, адже на даний момент роботи можна проводити лише у захисних масках.

До речі, про відтягнення термінів. Французький президент Еммануель Макрон оголосив дуже амбітні плани завершити відбудову до 2024 року. Наскільки реалістичними вони Вам здаються?

Це справді залежить від стану склепіння. Паризький колега так само хоче його якомога швидше знову закрити, аби зберегти внутрішній простір собору і зробити його знову доступним для громадськості. Уся реставрація собору - чистка ззовні та всередині, латання вікон, чистка стін, реставрація органу та інше - в будь-якому разі, буде тривати понад п'ять років. Але якщо зараз сконцентруються на відбудові й не відбудеться жодних великих катастроф, то внутрішній простір може бути готовий уже за п'ять років. Колега Філіпп Вільнев демонструє хорошу і копітку роботу. Під тиском влади це не завжди легко.

Барбара Шок-Вернер 13 років працювала архітекторкою Кельнського собору

Барбара Шок-Вернер 13 років працювала архітекторкою Кельнського собору

Ви опікуєтеся збором коштів на допомогу з відбудови Нотр-Даму від Німеччини та консультуєте французьких колег. Чим конкретно Ви можете допомогти?

Я сформулювала пропозицію, згідно з якою Німеччина могла б допомогти реставрувати вікна з верхнього ярусу, які вже демонтували. Щойно я відправила цю пропозицію до Франції та сподіваюся отримати відповідь протягом найближчих двох місяців, чи була б така допомога корисною для французьких колег. Якщо так, то ми можемо підключитися.

Існують різноманітні проєкти відбудови в сучасному стилі, деякі з них, м'яко кажучи, незвичні. Якому проєкту реконструкції собору Паризької богоматері віддаєте перевагу Ви?

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Французький парламент ухвалив закон, за яким собор Паризької Богоматері планують відбудувати за п'ять років - до Олімпійських ігор. Між тим з обіцяних 850 мільйонів євро пожертв надійшла лише десята частина. (17.07.2019)

Через місяць після пожежі у паризькому Нотр-Дамі точиться контроверсійна дискусія: як відбудовувати цей кафедральний собор? Фелікс Штайнер виступає за сміливі рішення. (16.05.2019)

Колишня архітекторка Кельнського собору Барбара Шок-Вернер в інтерв'ю DW розповідає про те, чи можуть кафедральні храми запобігти катастрофам на кшталт пожежі у Нотр-Дамі. (17.04.2019)

Мій фаворит - стара вежа (яка повністю обвалилася внаслідок пожежі. - Ред.). Наново побудована у XIX-му столітті вежа авторства Ежена Віоле-ле-Дюка була шедевром неоготики. Я за те, аби відбудувати її в тому самому вигляді, в якому вона була. З тих альтернативних проєктів, які на сьогодні є, мені найближчий ескіз сера Нормана Фостера, згідно з яким вежа має бути виконана з неіржавійної сталі та кришталю, адже він найбільше відповідає самій будівлі. Але загалом я, як і мій паризький колега, за те, аби відбудувати те, що було.

За 13 років роботи архітекторкою Кельнського собору Ви запам'яталися, зокрема, своїм новаторством. Приміром, Ви виступили за те, аби доповнити собор вітражами авторства відомого кельнського сучасного митця Ґергарда Ріхтера (Gerhard Richter). Чи можете Ви уявити собі якісь сучасні елементи в рамках реставрації Нотр-Даму?

Я не хочу тут особливо щось коментувати, адже це справа французів. Чи можна було б інсталювати якийсь сучасний витвір мистецтва всередину собору, поставити вівтар чи пам'ятний елемент авторства сучасного митця, який би нагадував про катастрофу… Щось таке я цілком можу собі уявити. Причому додати такі елементи було б добре ще й тому, що майже всі вівтарі Нотр-Даму були вкрадені під час двох французьких революцій. Тож в соборі є місце.

Архітекторка, мистецтвознаиця,фахівчиня з догляду за пам'ятками та викладачка Барбара Шок-Вернер була з 1999 по 2012 рік архітекторкою Кельнського собору.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Початок катастрофи

    У верхній частині собору Паризької Богоматері, де проводились масштабні ремонтні роботи, 15 квітня близько 19:00 за місцевим часом спалахнуло полум'я. Вогонь швидко охопив значну частину покрівлі заставленої риштованнями будівлі.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Завалився центральний шпиль

    Згодом під дією вогню обвалилася центральна частина покрівлі разом зі шпилем посередині. Шпиль був 93 метри заввишки.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Невситиме полум'я

    Після падіння більшої частини покрівлі, деякі фрагменти якої походили ще з ХІІІ століття, пекельне інферно запалало з іще більшою силою.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Біль вечірнього Парижа

    Зазвичай відображення вогнів паризького нічного освітлення у хвилях Сени викликає хвилю романтичних почуттів. Однак цього разу до сяяння славнозвісних паризьких ліхтарів додалася й моторошна заграва страшної пожежі в Нотр-Дам де Парі.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Безсилі пожежники

    На гасіння пожежі паризька влада кинула десятки одиниць спецтехніки та близько 400 пожежників. Утім, їхні зусилля своєчасно загасити вогонь та відвернути падіння даху виявилися марними. Пожежні літаки та гелікоптери не застосовували, оскільки ті скидають одразу тонни води, що може завдати не меншої шкоди будівлі, ніж сам вогонь.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Врятувати хоч щось

    Та однак праця пожежників не стала марною. Завдяки їхнім зусиллям з приборкування вогню вдалося врятувати значну частину культурних цінностей, у тому числі унікальні картини та статуї. На щастя, завдяки початку ремонтних робіт деякі культурні цінності з собору вивезли ще раніше, тож їх оминула доля стати всього лише поживою для вогню.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Вцілілі башти західного фасаду

    Згодом вогонь перекинувся й на одну з башт західного фасаду, але пожежниками вдалося загасити його в зародку. Тож можна сказати, що башти істотно не постраждали.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Розпач парижан

    Пожежа в соборі, що вже століттями вважається одним із символів французької столиці, вразила сотні мільйонів людей на всій планеті. Однак найбільше від цього потерпають самі парижани. Дехто від розпачу й жалю вирішив стати на коліна в молитві.

    Автор: Валерій Сааков


DW.COM

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

15 квітня о 18:50 за місцевим часом у соборі Паризької Богоматері спалахнув вогонь. Про фатальну пожежу, що вразила Париж та весь світ, дивіться фотодобірку DW. (16.04.2019)  

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