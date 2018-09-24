 Повістка для Порошенка: ДБР каже про вручення, адвокат заперечує | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.05.2020

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Повістка для Порошенка: ДБР каже про вручення, адвокат заперечує

У ДБР стверджують, що співробітники бюро вручили дружині Петра Порошенка Марині повістку про повторний виклик експрезидента на допит. Адвокат Порошенка заперечує вручення повістки.

Петро Порошенко

Петро Порошенко (архівне фото)

У Державному бюро розслідувань (ДБР) запевняють, що співробітники бюро вручили повістку дружині колишнього президента України Петра Порошенка Марині про повторний виклик на допит її чоловіка. Для цього вони прибули в вівторок, 26 травня, в Музей Івана Гончара, де саме відкрилася виставка картин митців з українським корінням з колекції подружжя Порошенків. "Дружині Порошенка вручили повістку про повторний виклик на допит, щоб вона передала її чоловіку", - повідомили в ДБР, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Запланований допит стосується справи про переміщення через митний кордон України культурних цінностей, а саме - 43 картин всесвітньо відомих художників, кажуть у ДБР. Порошенка викликали в якості свідка, однак на допит він не з'явився, а відкрив у цей час виставку.

Адвокат спростовує вручення повістки

Згодом адвокат Порошенка Ігор Головань заперечив вречення повістки Марині Порошенко. "Брехуни з ДБР розпускають чутки про вручення повістки дружині Петра Порошенка", - написав він у соціальній мережі Facebook. За його словами, співробітники ДБР втекли одразу з музею, "як тільки їх попросили не помахати посвідченнями, а показати належним чином". Як стверджує Головань, усе ці відбувалося за присутності великого числа телевізійних камер. "НІхто нічого нікому не вручав", - наголосив адвокат та закликав ДБР діяти відповідно до норм Кримінального процесуального кодексу.

Раніше Головань різко розкритикував дії співробітників ДБР у Музеї Івана Гончара. "Набагато важче знайти дії ДБР, що відповідають закону. Останнім часом вони тільки те й роблять, що порушують закони і права громадян. Петро Порошенко запрошував пристойно людей прийти і подивитися, а не ввалюватися бандитським нападом зі зброєю, в масках", - сказав Головань, цитує "Інтерфакс-Україна". Головань заявив, що виклик його підзахисного до ДБР незаконний, оскільки той не давав згоди на допит за іншою адресою.

Порошенко покепкував з ДБР та правоохоронних органів

Реакція Порошенка на такі дії співробітників ДБР була глузливою. На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він написав, що "вдячний тим, хто прискорив відкриття цієї виставки", назвавши низку, на його думку, фактичних керівників правоохоронних органів та офіційних посадовців.

Наприкінці Порошенко сказав: "Запрошую відвідати виставку усіх, кому це цікаво, можливо, Офіс президента, заступників (керівників. - Ред.) правоохоронних органів".

Експрезидент запевняє, що картини були придбані та ввезені в Україну абсолютно легально й задовго до його президентської каденції - ще 2012 року.

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