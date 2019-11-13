Повінь на Західній Україні: Італія долучилася до надання допомоги

Італія долучилася до надання допомоги Україні у подоланні наслідків повені у західних областях країни. Італійський урядовий літак доставить цю допомогу в понеділок, 29 червня, повідомили цього ж дня у пресслужбі Єврокомісії.

Італійський вантаж включає насоси, засоби індивідуального захисту, бензопилки, генератори, а також намети для людей, які постраждали від паводка. Цю допомогу надають у рамках Механізму цивільного захисту ЄС, який Україна активувала, звернувшись по підтримку в подоланні наслідків негоди. Першою відреагувала Швеція, запропонувавши надати 1,2 кілометра бар'єра від повеней та 250 шлангів, а також надіслати своїх фахівців.

"Швеція та Італія є доказом солідарності Євросоюзу, коли стаються стихійні лиха. Ми готові надати подальшу допомогу всім в уражених районах, а також підтримати рятувальні служби", - заявив єврокомісар з управління кризами Янез Ленарчич. На додачу до допомоги Італії та Швеції, ЄС надає можливість Україні користуватися послугами супутникової системи спостереження за земною поверхнею Copernicus.

Нагадаємо, паводок у п'яти західних областях України став найбільшим за останні десятиріччя. Минулого тижня Кабінет Міністрів виділив майже 700 мільйонів гривень на подолання наслідків стихійного лиха.