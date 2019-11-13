Повінь на Західній Україні: Італія долучилася до надання допомоги
До надання допомоги постраждалим від повені західним областям України долучилася Італія. Літак з вантажем прибуде в Україну 29 червня.
Наслідки повені на Західній Україні
Італія долучилася до надання допомоги Україні у подоланні наслідків повені у західних областях країни. Італійський урядовий літак доставить цю допомогу в понеділок, 29 червня, повідомили цього ж дня у пресслужбі Єврокомісії.
Італійський вантаж включає насоси, засоби індивідуального захисту, бензопилки, генератори, а також намети для людей, які постраждали від паводка. Цю допомогу надають у рамках Механізму цивільного захисту ЄС, який Україна активувала, звернувшись по підтримку в подоланні наслідків негоди. Першою відреагувала Швеція, запропонувавши надати 1,2 кілометра бар'єра від повеней та 250 шлангів, а також надіслати своїх фахівців.
"Швеція та Італія є доказом солідарності Євросоюзу, коли стаються стихійні лиха. Ми готові надати подальшу допомогу всім в уражених районах, а також підтримати рятувальні служби", - заявив єврокомісар з управління кризами Янез Ленарчич. На додачу до допомоги Італії та Швеції, ЄС надає можливість Україні користуватися послугами супутникової системи спостереження за земною поверхнею Copernicus.
Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости
Затоплені п'ять областей
Критична ситуація внаслідок інтенсивних опадів 22-24 червня спостерігається у п'яти західних областях України - Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, там лише за три дні підтопило 285 населених пунктів.
Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости
Епіцентр негоди - Івано-Франківщина
Найбільше від повені постраждала Івано-Франківська область. Станом на ранок четверга, 25 червня, там налічувалося 234 підтоплення, повідомляє ДСНС. Унаслідок негоди у регіоні загинули троє людей.
Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости
Понад півтори тисячі рятувальників
За даними ДСНС, у ліквідації наслідків повеней у Західній Україні станом на 25 червня беруть участь понад 1600 осіб і 469 одиниць техніки. До робіт залучили, зокрема, і сили Національної гвардії України.
Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости
Зруйновані дороги і мости
Повінь завдала шкоди транспортній інфраструктурі регіону. У середу, 24 червня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про 110 кілометрів автодоріг та 19 мостів, зруйнованих унаслідок повені. Наступного дня ДСНС повідомила, що 500 кілометрів автодоріг і 135 мостів, а також 280 метрів дамб пошкоджені.
Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости
Евакуація постраждалих
24 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та голова МВС Арсен Аваков здійснили повітряний моніторинг підтоплених районів та відвідали один із населених пунктів Надвірнянського району Івано-Франківщини. "Наразі евакуйовано понад 200 людей (…) Відсутні газо-, електрозабезпечення, оскільки не витримали електроопори, йде замикання, працюють електрики", - повідомив Аваков.
Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости
Допомога уряду в Києві
Український уряд ухвалив комплекс заходів для подолання наслідків повеней. Серед них - постійний моніторинг річок регіону для вчасного вжиття запобіжних заходів, допомога постраждалим та евакуйованим людям, нагляд за санітарно-епідеміологічною ситуацією, щоб не допустити спалахів інфекційних захворювань через забруднення колодязів.
Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости
Обсяг збитків невідомий
Суму збитків, завданих негодою, поки оцінити не береться ніхто. Влада обіцяє надати свої оцінки після 1 липня - саме до цього дня мають обстежити зруйновані та пошкоджені будівлі та дороги.
Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости
Перша допомога
Попри відсутність даних про збитки, уряд України уже вирішив виділити Івано-Франківській області початкову допомогу на ліквідацію наслідків негоди обсягом 500 мільйонів гривень. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, також є додаткова потреба у 82 мільйонах гривень для відновлення дамб і берегів, які пошкодила повінь.