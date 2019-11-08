Пов'язані з ГРУ хакери намагалися зламати сервери компанії Burisma - ЗМІ

Російські хакери намагалися зламати сервери української газової компанії Burisma, в якій працював Хантер Байден, син ексвіцепрезидента США Джо Байдена. Про це у понеділок, 13 січня, повідомила американська компанія з кібербезпеки Area 1 Security. Нагадаємо, компанія Burisma опинилася в центрі скандалу щодо імпічменту американського президента Дональда Трампа після того, як той нібито намагався змусити Київ розпочати розслідування стосовно Хантера Байдена.

Area 1 повідомила, що ця кібератака може бути пов'язаною з Головним управлінням Генерального штабу Росії (раніше - Головне розвідувальне управління Генштабу, ГРУ. - Ред.). Ця ж хакерська група, відома під назвою Fancy Bear, причетна до кібератак під час передвиборної кампанії в США 2016 року. "Можна побачити, що ця атака почалася аналогічно до того, що ми бачили у 2016 році", - повідомив генеральний директор Area 1 Security Орен Фалковіц в інтерв'ю агентству новин Reuters.

Отримати коментар міністерства оборони Росії Reuters поки не вдалося. Агентство нацбезпеки США, міністерство внутрішньої безпеки США та речник Джо Байдена відмовилися коментувати ситуацію.

У Burisma також поки не надали коментар щодо хакерської атаки. Однак близьке до Burisma джерело повідомило інформагенції, що протягом останніх шести місяців сайт компанії багато разів піддавався атакам.

Поки невідомо, які саме дані намагались викрасти хакери. В Area 1 Security повідомили, що хакери намагалися зламати сервер компанії у період між 11 листопада 2019 року - за день до того, як в США почалися перші публічні слухання щодо імпічменту Трампа, та 3 грудня - за день до початку розслідування цього питання юридичним комітетом Палати представників США.

У звіті Area 1 повідомляється, що хакери атакували також дві дочірні компанії Burisma: "Куб-Газ" та "Еско-Північ", а також CUB Energy Inc, яка пов'язана з ними. Зазначається, що усі ці фірми використовують один поштовий сервер.

В Area 1 точно не сказали, яким чином вони визначили, що хакерська атака була організована саме з боку ГРУ, пославшись лише на схожість того, як раніше ці хакери встановлювали "цифрові пастки". Співзасновник Area 1 Блейк Дархе зазначив, що сліди цієї операції ведуть до одного з московських військових, ім'я якого не вдалось встановити. Однак, за його словами, компанія "на 100 відсотків впевнена", що за атакою стоїть саме ГРУ.

Окрім того, повідомляється, що у березні та квітні минулого року ці ж хакери намагалися зламати сервери студії "Квартал 95", керівником якої був нинішній український президент Володимир Зеленський. В компанії також поки не прокоментували цю ситуацію.

У США триває так званий "український скандал", який був спричинений телефонною розмовою Трампа і Зеленського 25 липня. Трампу закидають, що він намагався змусити Київ розпочати розслідування стосовно Хантера Байдена. З цією метою було заморожено надання Києву виділеної військової допомоги на суму в 400 мільйонів доларів. Також Трамп нібито вимагав від Зеленського провести розслідування щодо ймовірного втручання України в американські президентські вибори у 2016 році.

У зв'язку з цими справами Конгрес почав розслідування щодо імпічменту Трампа. Президент і республіканці своєю чергою заявляють, що Трамп не зробив нічого протиправного, та кажуть про брак прямих доказів затримання військової допомоги Україні з метою змусити Київ провести розслідування.