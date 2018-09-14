 Повторний розгляд справи про ″борг Януковича″: несподівана перемога Києва | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 14.09.2018

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Україна

Повторний розгляд справи про "борг Януковича": несподівана перемога Києва

Високий суд Лондона повторно розгляне позов Росії про стягнення з України трьох мільярдів доларів "боргу Януковича", вирішив Апеляційний суд Англії. Експерти розповіли DW, що означає це рішення.

Віктор Янукович (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч)

Віктор Янукович (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч)

Апеляційний суд Англії у п'ятницю, 14 вересня, ухвалив рішення на користь України за її скаргою на постанову Високого суду Лондона щодо так званого "боргу Януковича", який у березні постановив стягнути з України на користь Росії борг за єврооблігаціями у розмірі трьох мільярдів доларів.

Тепер ця справа у Високому суді Лондона розглядатиметься повторно, і вже не за прискореною процедурою, як відбулося першого разу, а за повною, з урахуванням політичного аспекту справи.

Київ: це "визначна перемога"

Міністерство фінансів України назвало рішення суду "визначною перемогою". "Апеляційний суд одностайно вирішив, що англійський суд повинен провести повний та відкритий судовий розгляд позиції України. Україна заявляє, що нібито укладені угоди стосовно "російських" облігацій є нікчемними та не підлягають примусовому виконанню з огляду на свавільні погрози та акти політичної і військової агресії Росії проти України", - наголосив у своїй заяві український мінфін.

Своєю чергою, міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що цим "безпрецедентним" рішенням суд визнав достатніми й ґрунтовними докази Києва. "Фактично суд визнав, що країна-агресор використовувала наявність цього боргу для шантажу України", - переконаний міністр.

Москва подає апеляцію

Натомість міністерство фінансів РФ заявило, що суд у своєму рішенні підтвердив правомірність відмови Україні в розгляді трьох з чотирьох підстав для невиплати боргу, які були заявлені Києвом.

Так, згідно із поясненням Москви, повернення справи на повторний розгляд обумовлено необхідністю розгляду лише одного аргументу України, який полягає в тому, що Україна випустила єврооблігації під тиском з боку РФ. При цьому, як заявили у мінфіні Росії, суд не підтвердив його справедливість, а лише констатував, що цей аргумент "не може бути відхилений без проведення всеосяжного судового процесу". Там уже заявили про наміри подати апеляцію на рішення до Верховного суду Великобританії.

В українському мінфіні повідомили, що суд відхилив аргументи України, які стосуються "дієздатності, повноважень, непрямих умов та контрзаходів, а також із питання наявності інших вагомих підстав для повного судового розгляду".

Несподівана перемога: що це дає Україні

Тим не менш, повторний розгляд справи у Високому суді Лондона таки відбудеться, як того і вимагала Україна. Опитані DW експерти називають таке рішення Апеляційного суду Англії несподіваним. Почесний президент Київської школи економіки, професор університету Пітсбурга Тимофій Милованов у коментарі DW зауважив: "Це ще одна перемога над Росією в судах. Вона відкриває можливість легально задавати питання про зв'язок між зовнішньою політикою Росії і економічним діями Росії", - переконаний він.

Виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень "CASE-Україна" Дмитро Боярчук припустив, що на руку Україні могло зіграти загострення відносин між Великобританією та Росією через отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля. "Перше рішення було у стилі "якщо взяли гроші, то повинні повернути". Тому не було особливих позитивних очікувань, що тепер суд встане на бік України, тобто візьме до уваги фактично політичний момент", - зауважив Боярчук у розмові з DW.

Колишній міністр фінансів України Олександр Данилюк впевнений: повторний розгляд справи про "борг Януковича" у Високому суді Лондона за повною процедурою покращує шанси України на успіх. "Це означає, що будуть детально розглянуті всі елементи нашого захисту, будуть заслухані свідки, будуть розбиратись в усіх деталях", - зауважив Данилюк DW. На його думку, цей процес "виведе в публічну площину всі дії Росії". "Це добре також для звернення уваги на те, що відбувалось в Україні", - додав екс-міністр.

Павло Петренко, своєю чергою, наголосив, що Україна тепер отримала можливість в англійських судах "доводити факти незаконної агресії з боку РФ, втрати частини території через вторгнення, спроби шантажу з боку РФ й усі інші факти гібридної війни, яку веде Росія проти України".

Старший аналітик міжнародної компанії Manulife Asset Management Річард Сегал також вважає "сильним і прагматичним" аргумент української сторони, що позика була надана Україні під примусом. "Цій думці додають ваги політичні умови, а також рішення Росії надати прихисток колишньому президенту (Віктору Януковичу. - Ред.), - зауважив експерт. - Утім, важко судити, наскільки ця точка зору є юридично обґрунтованою". При цьому він не виключив, що у підсумку Україна зможе перемогти у судовому процесі, хоча зауважив, що вважає російську позицію у суді сильнішою.

DW.COM

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Дійти до Верховного суду

Історія із "боргом Януковича" триває з кінця 2013 року, коли російський Фонд національного добробуту придбав на Ірландській фондовій біржі випущені українським урядом, очолюваним Миколою Азаровим, облігації на три мільярди доларів під п'ять відсотків річних. Після втечі Януковича та його соратників новий український уряд під керівництвом Арсенія Яценюка визнав наявність тримільярдного боргу перед Росією і навіть своєчасно виплачував проценти. Боргові зобов'язання Україна повинна була погасити до 20 грудня 2015 року, проте за два дні до цього терміну українська влада запровадила мораторій на виплату боргу.

В лютому 2016 року Росія подала позов до Високого суду Лондона з метою стягнути з України борг за облігаціями. У березні 2017 року суд постановив задовольнити вимоги російської сторони. Але міністерство фінансів України подало апеляцію на це рішення, яка тепер призвела до повторного розгляду справи.

На думку Річарда Сегала, судова суперечка між Україною та Росією щодо "боргу Януковича" зрештою завершиться у Верховному суді Великобританії. І розгляд цієї справи може тривати довгі місяці, протягом яких Київ не зобов'язаний обслуговувати борг.

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