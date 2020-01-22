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Борг Януковича

"Борг Януковича" - заборгованість України перед РФ за єврооблігаціями на суму 3 млрд доларів США. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "борг Януковича".

17 грудня 2013 року президент України Віктор Янукович домовився з президентом Росії Володимиром Путіним про надання Україні знижки на природний газ, а також про отримання кредиту на суму 15 мільярдів доларів США. Ці гроші були необхідні, аби підтримати українську економіку, яка дедалі глибше занурювалась у кризу. На той момент тодішнє українське державне керівництво відмовилось від підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС та оголосило курс на зближення з Митним союзом. Можливістю отримати кредит Міжнародного валютного фонду Київ не скористався, зокрема, через небажання виконувати вимогу про підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня. За таких умова Київ сподівався на підтримку Москви. З обіцяних 15 мільярдів доларів українська влада до перемоги Революції гідності встигла отримати лише три мільярди, які згодом і почали називати "боргом Януковича". За три дні після домовленості з Путіним Київ розмістив єврооблігації зі ставкою п'ять відсотків на Ірландській фондовій біржі, які Москва викупила коштом "Фонду національного добробуту". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Україна випустить 10-річні єврооблігації

Україна випустить 10-річні єврооблігації 22.01.2020

Мінфін оголосив про випуск десятирічних облігацій у євро. ЗМІ повідомляють про плани розміщення цінних паперів на один мільярд євро.
Борг Януковича: суд Великобританії розгляне спір України і РФ

"Борг Януковича": суд Великобританії розгляне спір України і РФ 09.12.2019

Верховний суд Великобританії розглядатиме спір України і Росії з 9 по 12 грудня. Ця справа стосується єврооблігацій на три мільярди доларів або так званого "боргу Януковича".
Борг Януковича: РФ оскаржила рішення британського суду на користь України

"Борг Януковича": РФ оскаржила рішення британського суду на користь України 14.11.2018

Компанія, що діє в інтересах російського мінфіну, подала апеляцію на рішення Апеляційного суду Англії, яке вимагало всеосяжного розгляду справи щодо "боргу Януковича".
Повторний розгляд справи про борг Януковича: несподівана перемога Києва

Повторний розгляд справи про "борг Януковича": несподівана перемога Києва 14.09.2018

Високий суд Лондона повторно розгляне позов Росії про стягнення з України трьох мільярдів доларів "боргу Януковича", вирішив Апеляційний суд Англії. Експерти розповіли DW, що означає це рішення.

Борг Януковича: Україна виграла апеляцію у спорі з РФ у суді Англії

"Борг Януковича": Україна виграла апеляцію у спорі з РФ у суді Англії 14.09.2018

Апеляційний суд Англії повернув справу щодо "боргу Януковича" на новий розгляд до Високого суду Лондона. Тепер справу про стягнення боргу у 3 мільярди доларів на користь РФ слухатимуть у рамках повноцінної процедури.

Борг Януковича: Україна та Росія в очікуванні розв'язки

"Борг Януковича": Україна та Росія в очікуванні розв'язки 13.09.2018

Апеляційний суд Англії 14 вересня оголосить своє рішення за скаргою України щодо боргу перед Росією на три мільярди доларів. Опитані DW експерти скептично оцінюють шанси Києва на перемогу.

Суд Англії відклав рішення у справі щодо боргу Януковича

Суд Англії відклав рішення у справі щодо "боргу Януковича" 26.01.2018

Апеляційний суд Англії відклав винесення рішення щодо так званого "боргу Януковича" перед Росією на три мільярди доларів. Про це повідомили в мінфіні України.

Суд у Лондоні почав розгляд апеляції Києва щодо боргу Януковича

Суд у Лондоні почав розгляд апеляції Києва щодо "боргу Януковича" 22.01.2018

Слухання апеляції Києва на рішення Верховного суду Лондона триватиме протягом найближчих п'яти днів. Оголошення рішення може бути відкладене на термін до трьох місяців.

Україна подала у Великобританії апеляцію щодо боргу Януковича

Україна подала у Великобританії апеляцію щодо "боргу Януковича" 23.06.2017

Київ спробує домогтися скасування рішення щодо "боргу Януковича". Високий суд Лондона раніше зобов'язав Україну повернути три мільярди доларів США Росії.
Суд Лондона відклав рішення про продовження мораторію на виплату боргу Януковича

Суд Лондона відклав рішення про продовження мораторію на виплату "боргу Януковича" 26.05.2017

Суддя Високого суду Лондона вирішив відкласти винесення рішення в українсько-російській суперечці, враховуючи складність порушених питань, повідомили у міністерстві фінансів України.

Борг Януковича: РФ хоче 325 мільйонів доларів від Києва в обмін на відстрочку

"Борг Януковича": РФ хоче 325 мільйонів доларів від Києва в обмін на відстрочку 26.05.2017

За логікою російської сторони, гроші перебуватимуть у суді або у довіреного керуючого, поки юридична суперечка не буде вирішена. Київ виступив проти такої вимоги.

На швидке повернення Росії боргу Януковча чекати не слід

На швидке повернення Росії "боргу Януковча" чекати не слід 30.03.2017

Україна програла в суді справу про російський трьохмільярдний кредит, який взяв режим Януковича. Але Москва навряд чи отримає ці гроші негайно, вважають експерти.
Борг Януковича: суд Лондона вирішив розглянути справу за прискореною процедурою

"Борг Януковича": суд Лондона вирішив розглянути справу за прискореною процедурою 29.03.2017

Високий суд Лондона відкинув аргументи Києва та вирішив розглянути справу за прискореною процедурою. Українська сторона має намір оскаржити це рішення.

Суперечка щодо боргу Януковича дійшла до судових слухань

Суперечка щодо "боргу Януковича" дійшла до судових слухань 17.01.2017

Позов Росії проти України щодо стягнення понад трьох мільярдів доларів "боргу Януковича" почне розглядатися у Високому суді Англії. DW нагадує історію суперечки та позиції сторін.
Данилюк: Переговори з РФ щодо боргу Януковича можуть відновити в жовтні

Данилюк: Переговори з РФ щодо "боргу Януковича" можуть відновити в жовтні 13.09.2016

Глава українського мінфіну заявив про готовність Києва до поновлення переговорів з Росією щодо боргу перед Москвою за єврооблігаціями на суму 3 мільярди доларів, випущеними за часів президентства Віктора Януковича.
Україна оскаржила позов щодо боргу Януковича у Лондонському суді

Україна оскаржила позов щодо "боргу Януковича" у Лондонському суді 27.05.2016

До лондонського суду щодо виплати Україною боргу в лютому звернулася компанія Law Debenture Trust Corporation PLC, яка представляє інтереси РФ. Україна намагатиметься довести, що договір про запозичення є недійсним.
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