"Борг Януковича" - заборгованість України перед РФ за єврооблігаціями на суму 3 млрд доларів США. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "борг Януковича".

17 грудня 2013 року президент України Віктор Янукович домовився з президентом Росії Володимиром Путіним про надання Україні знижки на природний газ, а також про отримання кредиту на суму 15 мільярдів доларів США. Ці гроші були необхідні, аби підтримати українську економіку, яка дедалі глибше занурювалась у кризу. На той момент тодішнє українське державне керівництво відмовилось від підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС та оголосило курс на зближення з Митним союзом. Можливістю отримати кредит Міжнародного валютного фонду Київ не скористався, зокрема, через небажання виконувати вимогу про підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня. За таких умова Київ сподівався на підтримку Москви. З обіцяних 15 мільярдів доларів українська влада до перемоги Революції гідності встигла отримати лише три мільярди, які згодом і почали називати "боргом Януковича". За три дні після домовленості з Путіним Київ розмістив єврооблігації зі ставкою п'ять відсотків на Ірландській фондовій біржі, які Москва викупила коштом "Фонду національного добробуту". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.