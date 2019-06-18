Повернення інвесторів. Чому зміцнюється курс гривні

В останній день липня українська гривня вирішила згадати минулі звитяги - НБУ встановив її курс до американського долара на перше серпня на рівні 25,02 гривні за долар. Востаннє настільки міцною українська валюта була три роки тому - у серпні 2016 року. А на міжбанківському ринку вранці середи, 31 липня, курс гривні взагалі на якийсь час впав нижче психологічної позначки у 25 гривень за долар.

Популярні облігації

Спеціаліст відділу продажу цінних паперів інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса пояснює зміцнення української національної валюти експанцією іноземців на ринок державних облігацій України. У вівторок, 30 липня, міністерство фінансів залучило близько 17 мільярдів гривень, при цьому левова частка грошей надійшла за рахунок так званих "довгих" Облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) із терміном погашення у два та п'ять років. За словами Фурси, іноземці купили українських цінних паперів на суму, що перевищує 500 мільйонів доларів, - саме через це й виник дисбаланс на валютному ринку.

Висока ставка НБУ та відносно низька інфляція - секрет привабливості українських ОВДП

Така зацікавленість іноземних покупців, за словами виконавчого директора Центру економічної стратегії Гліба Вишлінського, пов'язана із високою обліковою ставкою Національного банку України (НБУ), яка у порівнянні із відносно низькою інфляцією робить гривневі папери досить вигідним інструментом для інвестування.

Втім, раніше попит з боку іноземців обмежувало побоювання політичної турбулентності та сумніви у продовженні співпраці із Міжнародним валютним фондом (МВФ). "Оскільки і президентські, і парламентські вибори пройшли без заворушень, а перспективи співробітництва із МВФ залишаються позитивними, іноземні вкладники побігли до нас", - розповідає експерт.

Позитивний Зеленський

Втім, можливим такий стрибок зацікавленості нерезидентів, за словами Вишлінського, став на тлі інших позитивних сигналів. До них, каже експерт, належать очікування рекордного урожаю зернових цього року, високі ціни на світових ринках на ключові для України експортні товари - зерно та залізну руду - та найнижчі за три роки ціни на природний газ, який, навпаки, є однією з найбільших статей українського імпорту.

Окремо Вишлінський виділяє і той факт, що для іноземних інвесторів прихід до влади Володимира Зеленського та партії "Слуга народу" є у більшій мірі позитивним сигналом - президент знову зміг привернути увагу світу до України. Водночас, вважає експерт, найгірші побоювання щодо швидкого повернення "Приватбанку" у власність Ігоря Коломойського поки не підтвердилися.

Ще один фактор - позитивне ставлення західних інвесторів до перемоги Зеленського

Погоджується із цим й Фурса. За його словами, для багатьох українців добре відомі й слабкі сторони нового глави держави, у той час як у спілкуванні з іноземцями Зеленського супроводжують такі персони як Олександр Данилюк чи Айварас Абромавичус. "У іноземних ЗМІ можна прочитати заяви команди українського президента про бажання швидко провести реформи, зокрема відкрити ринок землі", - каже Фурса, пояснюючи цим позитивні перші реакції іноземців та їхню готовність купувати українські облігації.

Тимчасова аномалія

Але при цьому Фурса зазначає - таке зміцнення національної валюти, хоч і свідчить про відновлення довіри інвесторів до України, само по собі не є позитивом. За його словами, йдеться про спекулятивний тиск на гривню, який припиниться, коли попит західних інвесторів задовольниться. "Оскільки зростання курсу національної валюти не відображає структурних змін в економіці, це призведе до стрімкого повернення курсу до старих показників. А це може викликати паніку та нову хвилю спекуляцій", - попереджає Фурса.

Він також нагадує, що зависокий курс національної валюти негативно відображається на експортерах та торговельному балансі країни. Саме тому експерт закликає НБУ активніше скуповувати надлишок валюти на ринку та не давати гривні укріплюватися занадто сильно.