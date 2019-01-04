 Поблизу столиці Данії планують насипати дев′ять штучних островів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.01.2019

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Новини

Поблизу столиці Данії планують насипати дев'ять штучних островів

Задля залучення нових інвестицій та промислового розвитку столиці влада Данії планує намити поблизу Копенгагена дев'ять нових штучних островів.

Копенгаген

Нові острови мають розширити промислову зону Копенгагена

Уряд Данії підтримав плани зі спорудження дев'яти нових штучних островів поблизу Копенгагена. Відповідне рішення уряд ухвалив у понеділок, 7 січня. За задумом, ці острови мають розширити площу промислового району Копенгагена і сприяти залученню нових інвестицій в економіку столиці, передає агенція новин Reuters.

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У пасажирський потяг влучив об'єкт, котрий вітром зірвало з сусіднього вантажного потяга. (02.01.2019)

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Очікується, що загальна площа намитих клаптиків суходолу становитиме близько 9,8 мільйона квадратних метрів. За задумом авторів проекту, його реалізація створить до 12 тисяч робочих місць та посилить валовий внутрішній продукт північноєвропейської країни на понад вісім мільярдів доларів, що відповідає 2,5 відсотка ВВП Данії. У новій індустріальній зоні планується розмістити до 380 нових компаній.

Будівництво поланують розпочати 2022 року, а до 2040 року проект може бути повністю реалізовано. Перші ділянки новоутвореного суходолу продаватимуть, за задумом, вже 2028 року, передає агенція новин AFP. Утім, для початку будівельних робіт новий проект ще має схвалити парламент Данії.

Візуалізація нового промислового району на штучних островах

Візуалізація нового промислового району на штучних островах

Відомо, що на одному з дев'яти насипаних островів спорудять завод для переробки побутових відходів Копенгагена в біогаз. Крім того, тут також міститимуться потужності для очищення стічних вод та для накопичення екологічно чистої електроенергії, виробленої вітряками. На інших островах будуть розміщені промислові підприємства.

  • Утрехт. Міст для велосипедистів

    Велосипедні столиці світу: хто крутіший?

    Велосипедний міст

    Німецький музей архітектури у Франкфурті-на-Майні на виставці "Їдь на велосипеді! Завоювання міста" представляє успішно реалізовані концепції міського планування, які стимулюють людей пересідати з автомобіля на велосипед і роблять життя в урбаністичному середовищі комфортним і приємним. Прикладами служать міста з усього світу: від Утрехта (на фото) в Нідерландах до американського Х'юстона.

  • Гронінген

    Велосипедні столиці світу: хто крутіший?

    Чисте повітря в світовій столиці велосипедистів

    У цьому містечку з 200-тисячним населенням на півночі Нідерландів проблему трафіку вирішили ще в 1970-ті, віддавши центр міста пішоходам і велосипедистам. Сьогодні понад 60 відсотків транспортних потреб цього компактного університетського міста вирішують велосипеди. Тож з усіх нідерландських міст найчистіше повітря саме в Гронінгені.

  • Утрехт

    Велосипедні столиці світу: хто крутіший?

    Повітряні дороги для велосипедистів і пішоходів

    За статистикою, велосипед є у кожного жителя Нідерландів. Велосипедів тут удвічі більше, ніж машин. В Утрехті, четвертому за розміром місті Нідерландів, для велосипедистів і пішоходів побудовані мости-бульвари з зеленими насадженнями, що дозволяють швидко дістатися з однієї точки в іншу.

  • Утрехт

    Велосипедні столиці світу: хто крутіший?

    Найбільше в світі паркування для велосипедів

    В Утрехті третина населення щодня крутить педалі. Велосипедних доріжок в місті багато, їздити ними приємно. Настільки приємно, що центр в якийсь момент вже не зміг вмістити всіх велосипедів. Тоді було вирішено побудувати біля вокзалу підземне паркування. Триповерховий гараж з місцями для 13,5 тисяч велосипедів є найбільшою спорудою такого роду в світі.

  • Ліллестрем

    Велосипедні столиці світу: хто крутіший?

    Готель для велосипедів

    Стильним і практичним паркуванням для двоколісних може вже зараз похвалитися Ліллестрем - норвезька столиця велосипедистів. Гараж вміщає 394 велосипеди. Втім, називають тут це паркування не "гараж", а "готель для велосипедів". Відібраний у міста простір "велосипедний готель" компенсує своєю футуристичною архітектурою і оглядовим майданчиком на даху із зеленню.

  • Копенгаген

    Велосипедні столиці світу: хто крутіший?

    Простір для велосипеда

    Транспортна система відіграє ключову роль у розвитку міста. У Копенгагені велосипедна інфраструктура була закладена ще у 1930-ті роки. Але протягом десятиліть символом особистої свободи для датчан був автомобіль. Ситуація змінилася, коли в столиці Данії перепроектувати під потреби велосипедистів та пішоходів цілі райони, в яких тепер багато зелені і зон відпочинку.

  • Копенгаген

    Велосипедні столиці світу: хто крутіший?

    З велосипедом на електричці

    Вирішальну роль зіграло підключення в Копенгагені громадського транспорту до велосипедної інфраструктури. Провезення велосипеда в приміських поїздах - безкоштовне. Тепер кожен третій мешканець міста, за даними за 2017 рік, пересувається на велосипеді, кожен п'ятий - пішки або на громадському транспорті.

  • 200 років велосипеду відзначається в Карлсруе

    Велосипедні столиці світу: хто крутіший?

    На батьківщині велосипеда

    Велосипедною столицею Німеччини залишається університетське місто Мюнстер. Але й інші німецькі міста пересідають на велосипед. У Карлсруе, наприклад, де 200 років тому Карл Дрез винайшов велосипед (без педалей), міське перепланування проводиться так, щоб жителі на велосипеді за п'ять хвилин могли виконувати всі свої повсякденні справи і обов'язки.

  • Велосипедна доріжка

    Велосипедні столиці світу: хто крутіший?

    Автобан для велосипедів

    Мрія багатьох велосипедистів в недалекому майбутньому здійсниться в Рурській області Німеччини: велосипедна траса шириною до чотирьох метрів, з асфальтованим покриттям, без перехресть, загальною протяжністю понад 100 кілометрів. Ця велострада з'єднає 10 міст.

  • Окленд

    Велосипедні столиці світу: хто крутіший?

    Траса швидкого сполучення та гарного настрою

    Подібний проект реалізований і в Новій Зеландії. Тут перепрофілювали під велосипедну трасу частину міських швидкісних автомобільних доріг. Пофарбована в яскраві кольори траса з двостороннім рухом дозволяє швидко проїхати на велосипеді, самокаті або скейті з однієї частини Окленда в іншу.

  • Барселона

    Велосипедні столиці світу: хто крутіший?

    Бульваром на колесах

    Велосипед, констатують організатори виставки у Франкфурті-на-Майні, став свого роду сейсмографом урбанізму. Сучасне місто, що піклується про благополуччя своїх жителів, просто зобов'язане враховувати потреби велосипедистів. У Барселоні, наприклад, велосипедні доріжки на бульварах відокремлені від проїжджої частини, що підвищує комфорт і безпеку.

  • Портленд

    Велосипедні столиці світу: хто крутіший?

    Американські мегаполіси пересідають на велосипед

    Не так давно велосипед в американських мегаполісах був екзотикою.Тепер ситуація змінилася. Американці теж оцінили переваги "безмоторної машини" і почали створювати відповідну інфраструктуру. В авангарді - Портленд в штаті Орегон. Тут для велосипедистів створені тепличні умови.

  • Х'юстон

    Велосипедні столиці світу: хто крутіший?

    Зелена оаза

    Уздовж судноплавного каналу в Х'юстоні (штат Техас) тягнеться прогулянковий променад, що з'єднує центр міста з парковою зоною. У парку, прикрашеному витворами мистецтва, прокладені численні доріжки для велосипедистів і пішоходів.

    Автор: Елла Володіна, Максим Сидоржевський


 

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"Розумні" знаки для велосипедів у Данії (18.07.2017)

 

DW.COM

Велосипедні столиці світу: хто крутіший?

Як вписати двоколісний транспорт в інфраструктуру міста? І як пересадити на велосипеди людей, які звикли до автомобілів? Німецький музей архітектури знайомить з прикладами, які гідні наслідування. (29.05.2018)  

Аудіо й відео до теми

"Розумні" знаки для велосипедів у Данії (18.07.2017)  

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