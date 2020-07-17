Печерський райсуд зобов'язав генпрокурора забрати у НАБУ "справу ОАСК"

Справу щодо голови та суддів Окружного адмінсуду Києва мають забрати в Національного антикорупційного бюро України, вирішив Печерський райсуд Києва. НАБУ оскаржить це рішення.
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) назвало незаконним рішення суду щодо передачі справи про можливу корупцію суддів Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) в інший правоохоронний орган. Про це бюро заявило у середу, 5 серпня.
"Печерський районний суд Києва вийшов за межі своїх повноважень і 4 серпня 2020 року ухвалив рішення, яким фактично зобов'язав генпрокурора забрати у НАБУ справу за підозрою голови та суддів ОАСК, а також голови Державної судової адміністрації та передати її до іншого правоохоронного органа", - йдеться у заяві бюро.
В НАБУ зазначили, що підсудність у справах, розслідуваних ним та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, визначена за Вищим антикорупційним судом (ВАКС). "Кримінально-процесуальний кодекс України чітко обумовлює, що судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, здійснюють судді ВАКС", - наголосили в НАБУ.
У бюро додали, що законодавство забороняє доручати розслідування, віднесене до підслідності НАБУ, іншому органу. У справі про зловживання в ОАСК двом особам повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу щодо зловживання впливом, яка підслідна виключно НАБУ.
НАБУ готує скаргу на слідчого суддю Печерського райсуду до Вищої ради правосуддя, а антикорупційна прокуратура оскаржить його рішення у ВАКС.
В НАБУ зазначили, що Печерський райсуд Києва вдається до також практики не вперше. "Його попередню незаконну спробу таким чином втрутитися в кримінальний процес з розслідування так званої справи "VAB Банку" підтвердила Апеляційна палата ВАКС, скасувавши відповідну постанову слідчого судді згаданого суду", - уточнили в НАБУ.
Неможливість передачі справи в інший правоохоронний орган НАБУ також аргументують тим, що на "плівках ОАСК" задокументовані зв'язки та домовленості між головою Окружного адмінсуду та іншими правоохоронними органами.
Нагадаємо, 4 серпня НАБУ повторно викликало голову Окружного адмінсуду Павла Вовка, його заступника Євгена Аблова, а також 5 суддів і 2 членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) на допити. Як стверджують у НАБУ, "зазначені особи, загалом 12, діяли у рамках злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі".