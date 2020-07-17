Печерський райсуд зобов'язав генпрокурора забрати у НАБУ "справу ОАСК"

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) назвало незаконним рішення суду щодо передачі справи про можливу корупцію суддів Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) в інший правоохоронний орган. Про це бюро заявило у середу, 5 серпня.

"Печерський районний суд Києва вийшов за межі своїх повноважень і 4 серпня 2020 року ухвалив рішення, яким фактично зобов'язав генпрокурора забрати у НАБУ справу за підозрою голови та суддів ОАСК, а також голови Державної судової адміністрації та передати її до іншого правоохоронного органа", - йдеться у заяві бюро.

В НАБУ зазначили, що підсудність у справах, розслідуваних ним та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, визначена за Вищим антикорупційним судом (ВАКС). "Кримінально-процесуальний кодекс України чітко обумовлює, що судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, здійснюють судді ВАКС", - наголосили в НАБУ.

У бюро додали, що законодавство забороняє доручати розслідування, віднесене до підслідності НАБУ, іншому органу. У справі про зловживання в ОАСК двом особам повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу щодо зловживання впливом, яка підслідна виключно НАБУ.

НАБУ готує скаргу на слідчого суддю Печерського райсуду до Вищої ради правосуддя, а антикорупційна прокуратура оскаржить його рішення у ВАКС.

В НАБУ зазначили, що Печерський райсуд Києва вдається до також практики не вперше. "Його попередню незаконну спробу таким чином втрутитися в кримінальний процес з розслідування так званої справи "VAB Банку" підтвердила Апеляційна палата ВАКС, скасувавши відповідну постанову слідчого судді згаданого суду", - уточнили в НАБУ.

Факти про домовленості між головою ОАСК та правоохоронними органами

Неможливість передачі справи в інший правоохоронний орган НАБУ також аргументують тим, що на "плівках ОАСК" задокументовані зв'язки та домовленості між головою Окружного адмінсуду та іншими правоохоронними органами.

Нагадаємо, 4 серпня НАБУ повторно викликало голову Окружного адмінсуду Павла Вовка, його заступника Євгена Аблова, а також 5 суддів і 2 членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) на допити. Як стверджують у НАБУ, "зазначені особи, загалом 12, діяли у рамках злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі".