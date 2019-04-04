 Петро Порошенко 12 квітня зустрінеться в Берліні з Анґелою Меркель | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2019

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Новини

Петро Порошенко 12 квітня зустрінеться в Берліні з Анґелою Меркель

Чинний президент України Петро Порошенко зустрінеться з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель у Берліні. Вони поговорять про двосторонні відносини і політичну ситуацію в Україні.

Анґела Меркель і Петро Порошенко (фото з архіву)

Анґела Меркель і Петро Порошенко (фото з архіву)

Чинний президент України Петро Порошенко відвідає Берлін 12 квітня, де зустрінеться з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель. Зустріч запланована на 13 годину, зазначено у повідомленні, оприлюдненому німецьким урядом у п'ятницю, 5 квітня.

Повідомляється, що німецька канцлерка і український президент під час робочого обіду обговорять питання двосторонніх відносин, внутрішньополітичну ситуацію в Україні, а також виконання Мінських угод.

Нагадаємо, що 31 березня в Україні пройшов перший тур президентських виборів. За даними Центральної виборчої комісії України після підрахунку 100 відсотків електронних протоколів, шоумен Володимир Зеленський набрав 30,24 відсотка голосів, а чинний президент України Петро Порошенко набрав 15,95 відсотка голосів. ЦВК зобов'язана встановити офіційні результати голосування на підставі оригіналів паперових протоколів з мокрими печатками не пізніше 10 квітня. Другий тур президентських виборів відбудеться 21 квітня.

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