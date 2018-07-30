Петро Порошенко хоче, щоб Росія відшкодувала руйнування на Донбасі

Президент України Петро Порошенко ініціює створення міжвідомчого координаційного органу для висунення на адресу Росії позову за завдані збитки на Донбасі. Про це президент написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook у середу, 1 серпня. За словами глави держави, створення цього органу передбачено в ухваленому в січні поточного року законі про реінтеграцію Донбасу, який "підтверджує відданість України мирному врегулюванню та відображає мою ідеологію мирної реінтеграції окупованого регіону".

Порошенко зазначив, що збройна агресія Росії "щодня приносить на українську землю нові незмірні людські страждання, знищується інфраструктура, руйнуються підприємства і економічний потенціал Донбасу і Криму". Тому, на думку президента, треба якнайшвидше сформувати "консолідовану претензію України до Росії для відшкодування завданих збитків".

Порошенко також заявив, що очікує від уряду плану комплексного розвитку територій, прилеглих до окупованих. Глава держави додав, що стратегію реінтеграції підтримали лідери ЄС на саміті Україна-ЄС, висловивши готовність узяти під патронаж відновлення населених пунктів Донбасу. "Наші співгромадяни, особливо на звільнених українських землях, мають відчути очевидну різницю між Україною нових можливостей, яка дбає про своїх громадян, та Росією втрачених надій", - резюмував Порошенко.