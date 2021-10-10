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Петер Альтмаєр (Peter Altmaier)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Петер Альтмаєр".

Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) - німецький політик (Християнсько-демократичний союз, ХДС). З березня 2018 року - міністр економіки та енергетики в уряді Анґели Меркель. До того - з грудня 2013 року - міністр з особливих доручень та керівник відомства федерального канцлера. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Міністри оборони та економіки Німеччини відмовилися від мандатів у Бундестазі

Міністри оборони та економіки Німеччини відмовилися від мандатів у Бундестазі 10.10.2021

Аннеґрет Крамп-Карренбауер та Петер Альтмаєр вирішили добровільно поступитись своїми депутатськими мандатами у новому Бундестазі заради "зміни поколінь" у фракції ХДС/ХСС.
Альтмаєр: Ми не дозволимо перетворити Крим на сліпу пляму на карті

Альтмаєр: Ми не дозволимо перетворити Крим на "сліпу пляму" на карті 23.08.2021

Представник Німеччини на "Кримській платформі" Петер Альтмаєр запевнив, що Берлін не дозволить перетворити анексований півострів на "сліпу пляму" на карті, та закликав до нових переговорів.
На саміті Кримської платформи Німеччину представлятиме Альтмаєр

На саміті "Кримської платформи" Німеччину представлятиме Альтмаєр 21.08.2021

Міністр економіки та енергетики Петер Альтмаєр представлятиме Німеччину на установчому саміті "Кримської платформи", повідомили в посольстві ФРН в Україні.
Міністр економіки ФРН виступає за добудову газопроводу Північний потік-2

Міністр економіки ФРН виступає за добудову газопроводу "Північний потік-2" 07.02.2021

Вирок Олексію Навальному не повинен заважати будівництву нового газопроводу. Економічні зв'язки з Росією - це одне, а грубі порушення прав людини - інше, вважає міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр.
Коли відвідувачі чіпляються до міністрів: чи безпечно в німецькому Бундестазі

Коли відвідувачі чіпляються до міністрів: чи безпечно в німецькому Бундестазі 20.11.2020

На запрошення правопопулістів з "Альтернативи для Німеччини" до німецького Бундестагу пройшли відвідувачі, які чіплялися до депутатів і міністрів та знімали це на камеру. Наскільки парламент ФРН - безпечне місце?
Друга хвиля пандемії: в ЄС прагнуть запобігти негативному впливу на економіку

Друга хвиля пандемії: в ЄС прагнуть запобігти негативному впливу на економіку 18.09.2020

За словами міністра економіки Німеччини Петера Альтмаєра, важливо уникнути помилок, яких припустилися при запровадженні жорстких обмежувальних заходів навесні.
Економіка Німеччини відновлюється швидше, ніж очікував уряд

Економіка Німеччини відновлюється швидше, ніж очікував уряд 01.09.2020

За словами міністра економіки ФРН Петера Альтмаєра, економіка країни після падіння зростає динамічніше, аніж сподівався уряд. Однак відновлення до докризового рівня очікують лише в 2022 році.
Україна та Німеччина започаткували енергетичне партнерство

Україна та Німеччина започаткували енергетичне партнерство 26.08.2020

Енергетичне партнерство консолідує різні енергетичні проєкти, які уряд Німеччини проводить в Україні. Заяву про партнерство підписали Петер Альтмаєр і Ольга Буславець.
Міністр економіки ФРН закликав уникнути ескалації навколо Nord Stream 2

Міністр економіки ФРН закликав уникнути ескалації навколо Nord Stream 2 04.08.2020

У США немає причин для санкцій щодо "Північного потоку-2", вважає міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр.
Німеччина хоче заборонити експлуатацію людей постачальниками з інших країн

Німеччина хоче заборонити експлуатацію людей постачальниками з інших країн 16.07.2020

Досі німецькі підприємства замало переймались тим, чи дотримуються їхні постачальники за кордоном трудових та соціальних стандартів. Тепер за допомогою закону їх хочуть зобов'язати опікуватися цим питанням.
Уряд ФРН: Рецесія через COVID-19 може бути глибшою за кризу 2009 року

Уряд ФРН: Рецесія через COVID-19 може бути глибшою за кризу 2009 року 02.04.2020

Зменшення ВВП Німеччини у 2020 році може бути більшим, ніж під час фінансової кризи 2008-2009 років, заявив міністр економіки країни Петер Альтмаєр.
Німеччина рятуватиме економіку від коронавірусу рекордною сумою допомоги

Німеччина рятуватиме економіку від коронавірусу рекордною сумою допомоги 25.03.2020

Пом'якшити падіння економіки ФРН внаслідок коронавірусної кризи має захисна фінансова "подушка" гігантських розмірів. Звідки бере гроші німецький уряд і які шанси на успіх в масштабної операції порятунку економіки?
Після епідемії COVID-19 ФРН повернеться до політики заощаджень - Альтмаєр

Після епідемії COVID-19 ФРН повернеться до політики заощаджень - Альтмаєр 24.03.2020

Німеччина повернеться до політики заощаджень, коли епідемія COVID-19 завершиться, заявив міністр економіки. Раніше уряд у Берліні оголосив про виділення пакету допомоги на суму до 750 мільярдів євро.
Коронавірус: уряд ФРН має 500 мільярдів євро на підтримку економіки

Коронавірус: уряд ФРН має 500 мільярдів євро на підтримку економіки 13.03.2020

Міністр економіки Німеччини заявив про готовність виділити бізнесу половину трильйона євро для подолання наслідків пандемії коронавірусу для економіки країни.
ФРН та ЄС критикують наміри США запровадити санкції проти Північного потоку-2

ФРН та ЄС критикують наміри США запровадити санкції проти "Північного потоку-2" 12.12.2019

Глави мінекономіки та МЗС Німеччини висловилися проти запровадження Вашингтоном санкцій щодо російських газогонів "Північний потік-2" та "Турецький потік". В Брюсселі також критикують рішення США.

Міністр ФРН назвав доступ до інтернету одним з основних прав людини

Міністр ФРН назвав доступ до інтернету одним з основних прав людини 24.11.2019

Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр заявив, що вважає вільний доступ до інтернету одним з основних прав людини. Він порівняв його з правом мати доступ до води, охорони здоров'я чи освіти.
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