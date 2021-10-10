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Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) - німецький політик (Християнсько-демократичний союз, ХДС). З березня 2018 року - міністр економіки та енергетики в уряді Анґели Меркель. До того - з грудня 2013 року - міністр з особливих доручень та керівник відомства федерального канцлера. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.